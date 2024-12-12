Сирійські повстанці спалили мавзолей батька Башара Асада (відео)

Покійний президент Сирії Хафез Асад правив країною з 1971-го до своєї смерті у 2000 році. Тепер його син втік до Росії.

Related video

Сирійські повстанці зруйнували могилу покійного президента Хафеза Асада, батька поваленого президента Башара Асада, у рідному місті родини. На відеозаписах, перевірених BBC, видно, як озброєні люди скандують гасла біля палаючого мавзолею в Кардаху, на північному заході прибережного регіону Латакія.

Палаючий мавзолей Хафеза Асада в Латакії

Повстанці на чолі з "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) пройшли Сирією в блискавичному наступі, який скинув 54-річне правління династії Асадів. Башар Асад втік до Росії, де йому та його родині надали притулок.

Мавзолей Хафеза Асада рік тому Фото: Скриншот

По всій країні було знесено статуї і плакати покійного президента Хафеза та його сина Башара під радісні крики сирійців, які святкують закінчення їхнього правління.

Повстанці в мавзолеї Хафеза Асада Фото: Скриншот

У 2011 році Башар Асад жорстоко придушив мирне продемократичне повстання, спровокувавши руйнівну громадянську війну, в якій загинуло понад пів мільйона людей, а 12 мільйонів були змушені покинути свої будинки.

А його батько, Хафез Асад, безжально правив Сирією з 1971-го до своєї смерті у 2000 році, коли влада перейшла до його сина.

Хафез Асад із сім'єю Фото: Wikipedia

Він народився і виріс у сім'ї алавітів — відгалуження шиїтського ісламу і релігійної меншини в Сирії, основний центр населення якої розташований у провінції Латакія на узбережжі Середземного моря, недалеко від кордону з Туреччиною.

Багато алавітів, які становлять близько 10% населення країни, були затятими прихильниками Асадів під час їхнього тривалого перебування при владі. Деякі з них тепер побоюються, що можуть стати мішенню повстанців, які перемогли.

Нагадаємо, наступником Хафеза Асада мав стати його брат Ріфат, але той спробував влаштувати держпереворот і був вигнаний із країни. Тоді Хафез став готувати до правління свого старшого сина Басіля, але 1994 року він загинув в автокатастрофі. Тоді Асад-старший обрав свого другого сина — Башара, який на той момент жив у Лондоні та ніколи не займався політикою. У 2000 році Хафез Асад помер від серцевого нападу.

Повстанці в мавзолеї Хафеза Асада

За даними інформаційного агентства Reuters, у понеділок делегація повстанців, до складу якої ввійшли члени ХТШ та іншого сунітського мусульманського угруповання, Вільної сирійської армії, зустрілася зі старійшинами Кардахі та отримала їхню підтримку.

Делегація повстанців підписала документ, у якому підкреслюється релігійне і культурне різноманіття Сирії.

Лідер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джолані, який тепер почав використовувати своє справжнє ім'я Ахмед аль-Шараа, є колишнім джихадистом, який розірвав зв'язки з "Аль-Каїдою" у 2016 році. Нещодавно він пообіцяв проявляти терпимість до різних релігійних груп і громад.

Тим часом держсекретар США заявив, що Вашингтон визнає і повністю підтримає майбутній сирійський уряд, якщо він виникне внаслідок інклюзивного процесу, що заслуговує на довіру, інклюзивного процесу, який поважає інтереси меншин.

ХТШ призначила перехідний уряд на чолі з Мухаммедом аль-Баширом, колишнім главою повстанської адміністрації на північному заході, на період до березня 2025 року.

Нагадаємо, раніше стали відомі деякі імена і посади російських військових, які воювали в Сирії. Офіційно в Кремлі заявляли, що там загинуло трохи більш ніж сто російських військових, а присутність ПВК "Вагнер" заперечували зовсім.