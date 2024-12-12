Сирийские повстанцы сожгли мавзолей отца Башара Асада (видео)

Покойный президент Сирии Хафез Асад правил страной с 1971-го до своей смерти в 2000 году. Теперь его сын сбежал в Россию.

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Сирийские повстанцы разрушили могилу покойного президента Хафеза Асада, отца свергнутого президента Башара Асада, в родном городе семьи. На видеозаписях, проверенных BBC, видно, как вооруженные люди скандируют лозунги у горящего мавзолея в Кардахе, на северо-западе прибрежного региона Латакия.

Горящий мавзолей Хафеза Асада в Латакии

Повстанцы во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) прошли по Сирии в молниеносном наступлении, которое свергло 54-летнее правление династии Асадов. Башар Асад бежал в Россию, где ему и его семье предоставили убежище.

Мавзолей Хафеза Асада год назад Фото: Скриншот

По всей стране были снесены статуи и плакаты покойного президента Хафеза и его сына Башара под радостные крики сирийцев, празднующих окончание их правления.

Повстанцы в мавзолее Хафеза Асада Фото: Скриншот

В 2011 году Башар Асад жестоко подавил мирное продемократическое восстание, спровоцировав разрушительную гражданскую войну, в которой погибло более полумиллиона человек, а 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

А его отец, Хафез Асад безжалостно правил Сирией с 1971-го до своей смерти в 2000 году, когда власть перешла к его сыну.

Хафез Асад с семьей Фото: Wikipedia

Он родился и вырос в семье алавитов — ответвления шиитского ислама и религиозного меньшинства в Сирии, основной центр населения которого находится в провинции Латакия на побережье Средиземного моря, недалеко от границы с Турцией.

Многие алавиты, составляющие около 10% населения страны, были ярыми сторонниками Асадов во время их длительного пребывания у власти. Некоторые из них теперь опасаются, что могут стать мишенью победивших повстанцев.

Напомним, преемником Хафеза Асада должен был стать его брат Рифат, но тот попытался устроить госпереворот и был изгнан из страны. Тогда Хафез стал готовить к правлению своего старшего сына Басиля, но в 1994 году он погиб в автокатастрофе. Тогда Асад-старший выбрал своего второго сына — Башара, который на тот момент жил в Лондоне и никогда не занимался политикой. В 2000 году Хафез Асад скончался от сердечного приступа.

Повстанцы в мавзолее Хафеза Асада

По данным информационного агентства Reuters, в понедельник делегация повстанцев, в состав которой вошли члены ХТШ и другой суннитской мусульманской группировки, Свободной сирийской армии, встретилась со старейшинами Кардахи и получила их поддержку.

Делегация повстанцев подписала документ, в котором подчеркивается религиозное и культурное многообразие Сирии.

Лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джолани, который теперь начал использовать свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, является бывшим джихадистом, который разорвал связи с "Аль-Каидой" в 2016 году. Недавно он пообещал проявлять терпимость к различным религиозным группам и общинам.

Тем временем госсекретарь США заявил, что Вашингтон признает и полностью поддержит будущее сирийское правительство, если оно возникнет в результате заслуживающего доверия, инклюзивного процесса, уважающего интересы меньшинств.

ХТШ назначила переходное правительство во главе с Мухаммедом аль-Баширом, бывшим главой повстанческой администрации на северо-западе, на период до марта 2025 года.

Напомним, ранее стали известны некоторые имена и должности российских военных, которые воевали в Сирии. Официально в Кремле заявляли, что там погибло чуть более ста российских военных, а присутствие ЧВК "Вагнер" отрицали вовсе.