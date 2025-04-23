Точка невозврата в войне: что означает для Украины провал лондонских переговоров

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Переговоры в Лондоне — это первая настоящая точка бифуркации войны и одновременно точка невозврата.

Суть точки бифуркации — в развилке возможностей и фазовом переходе.

Здесь только два варианта.

Первый — это следование в кильватере решений США. Путь "послушания" и "принятия" определенной в Вашингтоне судьбы.

В принципе, именно такие отношения и формируются по Оси Сюзерен — Доминион.

Вассальный характер отношений более всего возмущает часть украинского общества. Но это возмущение не опирается на зрелое чувство, так как еще недавно эта же часть общества рукоплескала такому формату отношений с Америкой, уповала на нее и обосновывала "полезность" для Украины именно подобного формата геополитической зависимости.

Хотя мы понимаем, что любая форма зависимости, если она не трансформируется во взаимозависимость, то есть в зрелое партнерство — это болезнь. А болезнь можно только лечить.

То есть часть общества у нас почему-то воспринимало геополитическую зависимость от США лишь в позитивной коннотации, через призму профитов для Украины. Не предполагая, что "Папа может не только дарить подарки, но и требовать как минимум послушания". А если "послушания" не будет — тогда США произведут геополитическую "отстыковку" от наших проблем.

То есть второй вариант — это та самая "отстыковка" США и из "разгонных модулей" в контексте войны у нас остаются Британия и ЕС. Но опять же, без обязательств последних тратить, например, 0,25% своего ВВП на поддержку Украины. А это минимально необходимые для войны 50 млрд дол. в год. А без этих бюджетных обязательств, помощь останется ситуативной и среднесрочной, а не долгосрочной и стратегической.

Важно

Переговоры в Лондоне сорвались не из-за Украины, а из-за США: подробности

Цель ЕС здесь также просматривается.

Европе нужно примерно до трех лет для того, чтобы адаптироваться к уходу США или дождаться возвращения Америки. В ближайшие три года Европа будет находиться в зоне геополитического риска и ослабления внешней сферы безопасности.

То есть помогать нам Европе выгодно (тут почти по Гегелю). Помощь Украине для ЕС — это отведение глобальных рисков и их локализация на внешнем контуре, а не инвазия внутрь. Причем отведение в моменте экономической и военной ослабленности ЕС, то есть в периоде максимальной уязвимости.

Но кто может дать гарантию, что без стратегических обязательств в отношении поддержки Украины Европа через три года не займет нынешнюю позицию США? При всем желании верить на слово, подобный формат ситуативного партнерства без стратегических обязательств весьма нестабилен.

Таким образом, выбор невелик:

Завершать войну на условиях США или продолжать войну без США.

Скорее всего, выбор сделан и сегодня в Лондоне произойдет отстыковка главной "разгонной ступени" — и "движение к орбите" продолжится уже без нее, вполне возможно, с меньшим "ускорением".

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