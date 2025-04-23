Наступит ли мир после Лондона? Четыре возможных итога переговоров Украины, США и ЕС

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ДОГОВОРЯТСЯ ЛИ О МИРЕ В ЛОНДОНЕ?

Уже не помню, сколько раз говорил и писал, что в войне приближается момент истины. Эта война вообще состоит из сплошных моментов истины. Но он снова приближается. Очередной. Его даже Д. Трамп анонсировал, когда пообещал презентовать публично свой "мирный план".

Это связано со вторым раундом переговоров Украины, США и ЕС о прекращении боевых действий, которые планируются в Лондоне на эту среду 23.05.2025 г. И Трамп, искренне верящий, что он является лучшим мирным переговорщиком во Вселенной, считает, что в Лондоне могут быть достигнуты практические результаты. О которых сначала Россию уведомят по телефону, а затем за очередной дозой восторга от "русского величия" туда отправится аватар Трампа С. Уиткофф.

На самом деле результаты таки будут. Перечислю те, еще практически гарантированы:

Все, что сложится положительного, Трамп припишет себе. Во всем негативном будут виноваты Дж. Байден, Украина во главе с В. Зеленским и ЕС. Россия и Путин ни в чем виноватыми не будут. В любом случае США начнут сворачивать свою поддержку Украины — оружейную, финансовую, разведывательную. Не резко прекращать, а именно постепенно сворачивать. Посмотрим, насколько влиятельно легендарное американское лобби ВПК, сможет ли оно добиться хотя бы продажи Украине оружия через посредников. Белый Дом попытается признать Крым российским. Именно попытается, потому что ему надо изменить решение Конгресса еще времен аннексии Крыма, которое запрещает такое признание. И не факт, что у Трампа все получится легко. В любом случае США начнут потихоньку восстанавливать бизнес-сотрудничество с недоимперией. Потому что Россия им нужна. Штаты Трампа видят себя чем-то вроде грязных копов на районе. А Россия для них — криминальная группировка отморозков, которую надо натравить на местный бизнес (ЕС), чтобы принудить ЕС уйти под коповскую крышу США.

То есть Трамп либо рассказывает о том, какой замечательный "мирный план" он придумал и продавил. Либо заявляет об уходе от "мирного процесса", потому что его не уважают и мира не хотят. Но то, что я перечислил выше, он реализовать попробует.

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Переговоры в Лондоне: США покажут мирный план по Украине из семи пунктов, — The Telegraph

Трамп действует не в интересах Путина, а в собственных и американских, как он их понимает. Например, возможное признание Штатами Крыма российским — это для того, чтобы потом можно было навязывать признание американской Гренландии, или даже Канады. Еще раз повторяю: Трамп — не агент Путина, они — единомышленники и партнеры в сломе мирового порядка. Их сотрудничество может быть разрушено только при наличии нескольких факторов, которых сейчас не наблюдается (появятся — расскажу).

Относительно признания Украиной оккупированных территорий российскими фактически, но не юридически. Это означает, что Россия имеет право делать там что угодно: строить какие-то опасные предприятия, переселять большое количество людей, заводить туда иностранный бизнес, а Украина теряет право как-то противодействовать этому. Только фиксировать и писать дипломатические ноты.

Лично я считаю, что вероятность реальной договоренности о прекращении боевых действий в Лондоне, на которую согласится и Кремль — не более 30%. Потому что недоимперия еще не исчерпала свой наступательный потенциал (это может произойти ближе к зиме 2025 года) и она готова и хочет воевать. Но заявлений и разговоров вокруг будет много. Значительно больше, чем практических результатов.

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