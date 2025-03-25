Заперечували Голокост: ультраправі політики з Франції відвідають в Ізраїлі конференцію з антисемітизму

Крайні праві європейські діячі відомі публічними антисемітськими висловлюваннями. Наприклад, засновник партії "Національний фронт" Жан-Марі Ле Пен вважав газові камери нацистів "лише деталлю історії".

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Глава французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла і ультраправа євродепутатка Маріон Марешаль (племінниця лідера французьких правих Марін Ле Пен) поїдуть до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму. Про це повідомляє видання Politico.

Барделла — перший член партії "Національне об'єднання", який відвідає Ізраїль з офіційним візитом, а Марешаль стане першим членом сім'ї Ле Пен, який відвідав цю країну.

Французького націоналіста Жан-Марі Ле Пена у квітні 2016 року оштрафували на 30 000 євро за слова про газові камери, в яких нацисти знищували євреїв. Засновник "Національного фронту" заперечував злочини проти людяності і говорив, що газові камери — "всього лише деталь історії".

Марін Ле Пен публічно дистанціювалася від слів батька і виключила його з партії за підрив іміджу в очах виборців. Останніми роками "Національне об'єднання" підтримувало Ізраїль, особливо після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року і подальшої війни в Секторі Газа.

Крім Барделли і Марешаль, в Ізраїль на конференцію запросили іспанського ультраправого депутата Германа Терча і голландця Себастьяна Стетелера з ультраправої "Партії свободи".

Приїзд ультраправих викликав резонанс у Франції. Присутність багатьох крайніх правих європейських діячів з партій з тривожною історією антисемітизму або антимусульманських заяв викликала негативну реакцію відомих американських і європейських євреїв. Французький філософ Бернар-Анрі Леві відмовився брати участь у конференції через список запрошених.

Нагадаємо, ультраправий депутат Йорг Дорнау з Німеччини використовував рабську працю білоруських політв'язнів для робіт на цибулевій плантації.

Фокус писав про небезпеку вкрай правих європейських політиків для України. Більшість із них проти надання Києву військової допомоги.