Отрицали Холокост: ультраправые политики из Франции посетят в Израиле конференцию по антисемитизму

Крайне правые европейские деятели известны публичными антисемитскими высказываниями. К примеру, основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен считал газовые камеры нацистов "всего лишь деталью истории".

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Глава французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и ультраправая евродепутат Марион Марешаль (племянница лидера французских правых Марин Ле Пен) поедут в Израиль на конференцию по вопросам антисемитизма. Об этом сообщает издание Politico.

Барделла — первый член партии "Национальное объединение", который посетит Израиль с официальным визитом, а Марешаль станет первым членом семьи Ле Пен, посетившим эту страну.

Французского националиста Жан-Мари Ле Пена в апреле 2016 года оштрафовали на 30 000 евро за слова о газовых камерах, в которых нацисты уничтожали евреев. Основатель "Национального фронта" отрицал преступления против человечности и говорил, что газовые камеры — "всего лишь деталь истории".

Марин Ле Пен публично дистанцировалась от слов отца и исключила его из партии за подрыв имиджа в глазах избирателей. В последние годы "Национальное объединение" поддерживало Израиль, особенно после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей войны в Секторе Газа.

Кроме Барделлы и Марешаль, в Израиль на конференцию пригласили испанского ультраправого депутата Германа Терча и голландца Себастьяна Стетелера из ультраправой "Партии свободы".

Приезд ультраправых вызвал резонанс во Франции. Присутствие многих крайне правых европейских деятелей из партий с тревожной историей антисемитизма или антимусульманских заявлений вызвало негативную реакцию известных американских и европейских евреев. Французский философ Бернар-Анри Леви отказался участвовать в конференции из-за списка приглашенных.

Напомним, ультраправый депутат Йорг Дорнау из Германии использовал рабский труд белорусских политзаключенных для работ на луковой плантации.

Фокус писал об опасности крайне правых европейских политиков для Украины. Большинство из них против предоставления Киеву военной помощи.