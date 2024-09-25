Ультраправый депутат из Германии использовал рабский труд на плантации в Беларуси, — СМИ

Компания "Цыбулька-Бел" Йорга Дорнау привлекала к работе на луковой плантации граждан Беларуси, осужденных по политическим статьям. Сам политик состоит в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" с 2016 года.

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Немецкий ультраправый депутат Йорг Дорнау из партии "Альтернатива для Германии" использовал рабский труд политзаключенных Беларуси для работ на луковой плантации. Его компания "Цыбулька-Бел" заключила контракт с "Центром изоляции правонарушителей" (ЦИП) в белорусском городе Лида. По этому контракту Дорнау привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, к работе на своей луковой плантации. Изданию Reform.news удалось поговорить с некоторыми из них. В Германии уже подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата от AfG.

Журналисты Reform.news поговорили с одним из бывших заключенных, работавших на Дорнау. Андрея (имя изменено, — ред.)отправили в ЦИП на 15 суток за лайк в соцсетях. Там он и другие заключенные подписали согласие на работу с "Цыбулька-Бел", где они перебирали лук для одной из торговых сетей. По его словам, доход зависел от оценки работы бригадиром. В среднем речь идет о 20-30 белорусских рублях (около 400 грн) в день. Но деньги шли на содержание Андрея в ЦИПе.

"Нас завезли в подвал. Февраль, одежда — у кого какая. Поэтому руки и ноги мерзли. Завтрак в 7:00 часов утра. Работали до 18:00 без еды и воды. Лук вкусный", — отмечает Андрей.

По его словам, Дорнау даже приезжал на плантацию, чтобы посмотреть, как идут дела. Андрей описал его, как "высокого лысого мужчину", который приехал на машине с немецкими номерами. Увидев фотографию Дорнау, мужчина подтвердил сходство. "Похож", — сказал Андрей.

О бизнесе в Беларуси Дорнау говорил во время одного из визитов: "Германия упускает экономические возможности в стране, расположенной в центре нового "Шелкового пути", как своего рода связующего звена с Евразийским экономическим союзом с более чем 180-миллионным населением потребителей".

Кроме того, в Беларуси он сотрудничает с беларусом Юрием Куницким, проживающим в Германии.

Йорг Дорнау и его партнер Юрий Куницкий Фото: TUT.BY

50% ООО "Цыбулька-Бел" принадлежит Куницкому. С декабря 2020 по ноябрь 2023 года он также был директором предприятия и лишь затем эту должность занял Дорнау. ООО "Цыбулька-Бел" были переданы земельные участки общей площадью 1555,4 га из земель РСУП "совхоз "Лидский" для ведения сельского хозяйства.

В статье "Лидской газеты" за 31 марта 2021 года Юрий Куницкий говорил, что процесс выделения земли ведется в соответствии с существующим законодательством. "Начал решаться и кадровый вопрос. Понемногу пополняется штат. В настоящее время для выполнения работ подбираются механизаторы. А в целом планируется, что фирма трудоустроит до 50 человек, включая сезонных работников", — сообщал Куницкий.

Кто такой Йорг Дорнау

53-летний владелец "Цыбулька-Бел" Йорг Дорнау с 2016 года состоит в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". С 2019 года он занимается сельскохозяйственной политикой в парламенте Саксонии. В 2016 году Дорнау присоединился к ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). С 2019 года он член саксонского парламента и представляет парламентскую группу АдГ по сельскохозяйственной политике.

Митинг в поддержку Йорга Дорнау в Саксонии Фото: Соцсети

Дорнау также был членом экстремистской радикальной фракции АдГ — "Крыло".

В августе 2024 года Саксонский парламент оштрафовал его на 20 862 евро за то, что он утаил свой бизнес в Беларуси, тем самым нарушив обязательства по отчетности.

После того как появилась информация об использовании рабского труда политзаключенных, немецкий юрист Фердинанд Мюллер подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата от AfG Йорга Дорнау.

"Подал заявление о возбуждении уголовного дела в связи с этим инцидентом. Если информация, предоставленная беларусской газетой, подтвердится, то это явно случай эксплуатации людей, оказавшихся в затруднительном положении", — написал Мюллер в соцсети X.

Напомним, ранее Фокус писал, что РФ финансировала немецкую партию "Альтернатива для Германии" для того, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине.