Заблокируют вступление в ЕС. Чем опасны для Украины крайне правые в Европарламенте

Крайне правые набирают популярность в Европе, и на выборах в Европарламенте могут увеличить присутствие. Фокус разбирался, как они повлияют на взаимоотношения Украины с ЕС.

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Если в Европарламент пройдут крайне правые партии, выступающие против поддержки Киева и вступления Украины в ЕС, они смогут ветировать решения Евросоюза. К такому выводу пришли журналисты The Telegraph.

В издании отмечают, что ряд крайне правых политиков выступают против поставок Украине военной помощи, а также призывают Киев сесть за стол переговоров и снять санкции с РФ, чтобы успокоить Путина. И хотя по отдельности такие партии, как "Фидес" [Венгрия], "Партия свободы" [Австрия] или "Альтернатива для Германии" не имеют геополитического веса, объединившись, они могут сформировать третий по величине блок в ЕП, что изменит политику ЕС в отношении Украины.

Увеличили влияние

Правые популисты и ультраправые в Евросоюзе в 2023 году добились впечатляющих успехов, о чем ни раз вздыхали эксперты, рассуждая об их пагубном влиянии на европейские демократические ценности. Так, в Финляндии правая националистическая партия "Истинные финны" заняла второе место и вошла в правительство страны. В Словакии партия "Направление — социальная демократия" премьер-министра Роберта Фицо получила 42 из 150 мандатов в Национальном совете. В Нидерландах "Партия свободы", лидер которой Герт Вилдерс называл "отбросами" мигрантов из Марокко, получила четверть мест в палате представителей.

"Альтернатива для Германии" стала второй по популярности в стране, обогнав Социал-демократическую партию канцлера Германии Олафа Шольца. А во Франции, у Марин Ле Пен, возглавлявшей партию "Национальное объединение", есть все шансы выиграть президентские выборы в 2027 году.

В июне 2024 года состоятся выборы в Европарламент, где у крайне правые могут значительно увеличить свое присутствие уже в наднациональной институции. И поскольку представители этих партий нередко выступают против финансовой поддержки стран, не входящих в ЕС, а также, в целом, против расширения Евросоюза, в западных СМИ обеспокоены сложностями, с которыми может столкнуться Киев по ряду чувствительных вопросов.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что усиление влияния крайне правых в ЕС бросает вызов привычному ходу вещей. Многие представители правых популистов придерживаются антиевропейских взглядов.

Пока что в странах ЕС два лидера, из-за которых у Киева возникают сложности во взаимодействии с Евросоюзом. Речь о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, долгое время ветирующего финансовую помощь для Украины, а также премьер-министре Словакии Роберте Фицо, разделяющего пророссийские взгляды своего коллеги. Если влияние крайне правых в Европарламенте после выборов увеличится, и они объединятся в коалицию, это может усложнить процесс принятия решений внутри Евросоюза, что повлияет на дальнейшие взаимодействия с Киевом.

"Наиболее проблемные для нас остаются "Альтернатива Германии" и "Нацобъединение" во Франции. Хотя Мари Люпен [лидер французской партии "Нацобъединение"] недавно сделала неожиданный крен в сторону Украины [заявила, что французы обязаны "выразить уважение украинской нации"], что удивило многих. Но даже если правые осуществят рывок на выборах в Европарламенте, а это возможно, в силу их популярности, задача украинской власти работать с разными силами. И делать это нужно уже сейчас", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Олег Постернак.

Замедлит турборежим

Эксперты также отмечают, что полномочия Европарламента ограничены. Это наднациональный институт ЕС, который утверждает руководство Евросоюза. В частности, глав Евросовета, руководителя и состав Еврокомиссии, главу внешней политики ЕС. Поэтому заблокировать военную помощь Украине ЕП не может. А вот замедлить процесс евроинтеграции — вполне.

"Состав Еврокомиссии влияет, в том числе на ход переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Особенно в этом вопросе важно, кто будет комиссаром по вопросам расширения Евросоюза. Например, сейчас эту должность занимает представитель Венгрии, что создает определенные проблемы для Киева", — отмечает Фесенко.

Постернак добавляет, что крайне правые в ряде стран — например, партия "Федис" в Венгрии или "Правая справедливость" в Польше — евроскептичны. Их задача минимизировать влияние европейских институций на национальную повестку стран. Поскольку переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС пока не утверждена, а также не создан ключевой орган, который будет заниматься подготовкой вступительного договора, влияние крайне правых в Европарламенте может существенно снизить динамику евроинтеграции для нашей страны.

"Речь о турборежиме между Украиной и ЕС. Сейчас в некоторых бюрократических процедурах мы опережаем своих предшественников — Румынию и Болгарию, которые вступали в ЕС. А также других кандидатов — Албанию, Боснию и Герцеговину. Украина смогла пройти некоторые этапы быстрее, благодаря позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Если крайне правые получат большинство, она вряд ли займет должность повторно. И тогда мы потеряем лоббиста и друга Украины в ключевой европейской институции", — добавляет Постернак.

Фокус ранее писал, что Варшаве и Киеву предстоит урегулировать немало экономических и исторических разногласий до начала переговоров об интеграции Украины в Евросоюз.

Также Фокус отмечал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает создание "буфера" между Украиной и РФ.