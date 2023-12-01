Лицом к России: почему европейские политики симпатизируют Путину и как этим пользуется Кремль

Не так давно единственным отшельником в ЕС, симпатизирующим Путину, была Венгрия. Теперь к ней присоединилась Словакия, где премьер-министр Роберт Фицо встречается с российским послом, чтобы обсудить взаимодействия двух стран после завершения войны. Фокус разбирался, почему европейские политики заигрывают с Путиным.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, как и прогнозировали эксперты, выстраивает внешнюю политику по образцу венгерского премьера Виктора Орбана, симпатизирующего России. Недавно он встретился с послом РФ Игорем Братчиком, чтобы обсудить "нормализацию" словацко-российских отношений после завершения войны в Украине.

"Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в выборе суверенных позиций, которые не всегда соответствуют политике единственно правильного взгляда, продвигаемого в Европейском Союзе. Внешнеполитическим приоритетом, который я намерен реализовывать, является защита и продвижение словацких национальных интересов. Они включают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине", – сказал премьер-министр Словакии.

Накануне Фицо назвал полномасштабное вторжение РФ — "замороженным конфликтом", который можно решить только за столом переговоров. А также заявил, что не носит "черно-белые очки" и отвергает "политику единого политического мнения".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину с российскими послами в европейских странах, если и коммуницировали, то в основном министры иностранных дел. А главными темами таких встреч были сообщения о высылке из страны российских шпионов под дипломатическим прикрытием или выражение протеста действиям РФ в Украине.

Встреча словацкого премьера с российским послом в формате обсуждения будущих взаимоотношениях, а также недавний визит спикера Кремля Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ, вызывает опасения — нет ли в западном мире сигналов к возможному потеплению в отношении РФ. И не наступит ли оно, как только война в Украине завершится.

Феномен Словакии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину единственной страной ЕС, открыто симпатизирующей России и не желающей поддерживать Киев в борьбе против путинского режима была Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан озвучивал российские нарративы, заявляя, что Украина "перестала быть суверенной страной", и называя войну "военной операцией".

Спустя почти два года к риторике Орбана присоединился недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В отличие от своего предшественника, поддерживающего Киев, Фицо еще во время избирательной кампании дал понять, что настроен ограничить помощь Украине. Премьер заявлял, что не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, называл войну в Украине "замороженным конфликтом", а также организовал встречу с российским послом, чтобы обсудить "нормализацию" отношений после завершения войны.

Экперты оценивают действия премьер-министра Словакии как частный случай. Хотя еще недавно единственным отшельником в вопросе поддержки Украины среди стран ЕС была Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном.

"Думаю, Фицо под нормализацией отношений имел в виду коммерческое взаимодействие, которое после полномасштабного вторжения оказалось под санкционным давлением. Словацкий премьер, вероятно, хочет найти баланс и минимизировать риски для страны ЕС, потерявший огромный рынок сбыта", — говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

Эксперты добавляют, что Кремль пользуется любыми возможностями, чтобы продемонстрировать в информационном поле прежнюю активность РФ во внешней политике. По этой причине встреча словацкой и российской стороны получила иллюзорную значимость. На деле Словакия остается на стороне Киева. В стране коалиционное правительство, которое нельзя назвать пророссийским. Если Фицо будет действовать опрометчиво, дистанцируясь от Брюсселя, он потеряет власть.

"У нас много друзей в Словакии, несмотря на то, что часть людей с популистскими взглядами поддерживают Роберта Фицо. Однако в стране коалиционное правительство. Если у премьера возникнут проблемы с ЕС, он потеряет власть. Потому нам нужно работать с Брюсселем, а Брюсселю в свою очередь — на пальцах объяснять, таким как Фицо, что делать можно, а что — нельзя", — говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

Пока, по словам эксперта, большой проблемы для Украины нет, но риски возникают.

"Главный инструмент — изменение порядка принятия решений в ЕС. Над этим работают политики, есть предложения, нужна реформа ЕС — отойти от принципа консенсуса и прийти к квалифицированному большинству, чтобы такие, как Орбан или Фицо не шантажировали ЕС", — продолжает Фесенко.

Симпатики России

Европейские политики, симпатизирующие России, нередко придерживаются ультраправых, правых или левоцентристских взглядов — как в случае с Фицо. Правые в последнее время набирают поддержку в странах Европы, на что уже обратили внимание в Украине. В частности, Егор Чернев, нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки недавно выразил обеспокоенность подобной тенденцией.

По словам политика, почти все ультраправые и некоторые правые партии ЕС симпатизируют Путину и почти все, за редким исключением, ультраправые партии ЕС настроены против Украины, поскольку "считают ее марионеткой левых, глобалистов и идейно враждебной страной".

Эксперты отмечают, что поддержка праворадикальных или левоцентристких партий в ЕС необязательно означает путь к потеплению в отношениях с РФ. Например, Финляндия, сформировавшая сильную правую коалицию в правительстве, напротив ведет себя радикально в вопросах взаимодействия с Москвой. Недавно Хельсинки закрыли часть пропускных пунктов для россиян.

Однако РФ многие годы работала с крайне правыми и левоцентристкими партиями в Европе, вкладывая миллиарды долларов в лоббистские проекты. По этой причине Москве симпатизируют политики в Германии, Чехии, Греции, Бельгии, Британии, Австрии и других странах.

Чтобы предотвратить усилия России, продолжающей взаимодействовать с европейским миром на фоне войны в Украине, Киеву нужно задействовать рычаги влияние. Укомплектовать посольства и консульства в ЕС, сотрудничать с западными медиа и аналитическими центрами.

"В Бельгии растет поддержка ультраправых. В Британии победа лейбористов сломит доминирующую линию консервативной партии и наступят определенные перемены. Австрия исторически тяготела к России, там огромное количество российской агентуры. Балканы — пороховая бочка. Угрожающей картины пока для Украины нет. Но нужно заниматься лоббизмом, вкладывать финансы. То, чем занимается РФ, выделяя на подобную работу колоссальные средства, миллиарды долларов по всему миру", — говорит Постернак.

По словам политического эксперта Игоря Рейтеровича, после завершения войны полностью избежать частичного восстановления отношений между западным миром и РФ не удастся. Однако этот процесс займет время, которое сыграет не в пользу РФ.

"Контакты с РФ после завершения войны будут возобновляться, мы это понимаем. Европейские политики будут пытаться это сделать. Но это не даст быстрого эффекта для РФ. Не будет ситуации, в которой война завершилась и моментально возобновили отношения с РФ", — считает Рейтерович.

Фокус ранее писал, что власти начали изучать настроения общества — готовы ли украинцы к предстоящим переговорам с РФ о завершении войны. По мнению экспертов, именно поэтому политики говорят, что в стране нет плана дальнейших действий, а также допускают организацию референдума по важным вопросам.

Также Фокус сообщал, что в Украине по-прежнему нет четкого понимания, чем должна завершиться война перемирием или капитуляцией врага. Эксперты считают, что лучшим сценарием была бы капитуляция Москвы. В таком случае контроль над ядерным оружием перешел бы в международное сообщество.