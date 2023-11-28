Друзья Украины уходят. Как вести себя в ситуации, когда в Европе торжествуют правые

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Европа постепенно движется к политической ситуации 30-х годов прошлого века.

Результаты выборов в Нидерландах, а до того в Словакии и Швейцарии, протесты в Ирландии — железный симптом того, что в ближайшие годы Европа будет существенно становиться правее. На очереди — Швеция, за ней — Франция, Германия и другие европейские страны.

Этот процесс закономерен, ведь история развивается циклично, но на этот раз на цикличность наложилась еще и провальная миграционная и мультикультурная политика.

Предотвратить неизбежный процесс прихода к власти правых в Европе мы не сможем. Но должны учитывать для себя несколько фактов для того, чтобы понять, как действовать дальше.

Первое — почти все ультраправые и некоторые просто правые партии Европы симпатизируют Путину. Для них он как был, так и остается одной из икон мирового консерватизма. Второе — почти все, за редким исключением, ультраправые партии Европы настроены против Украины, поскольку считают ее марионеткой левых, глобалистов и идейно враждебной страной. Да, для западных политиков идеология до сих пор имеет огромное значение. Третье — для ультраправых партий Украина является потенциальным источником дополнительных мигрантов, которых они видеть у себя не хотят.

Украине нужно уметь коммуницировать в Европе со всеми политическими силами

Что должны делать в такой ситуации мы? По крайней мере не делать вид, будто ничего не происходит, и не закрывать глаза на тектонические процессы у соседей.

Нам нужно налаживать сотрудничество хотя бы на парламентском уровне со всеми европейскими силами, которых поддерживают миллионы европейцев, и с правыми также.

Иначе вдруг может наступить момент, когда в Европе мы останемся одни.

Мы должны объяснить европейским и американским правым, что в войне с Россией мы защищаем не глобалистов, не левые идеи, а собственную землю, традиции, ценности, язык, то есть все то, что и для них имеет принципиальное значение.

Мы должны также объяснять им на конкретных примерах искусственность путинского консерватизма и его антиевропейскую направленность, включая целенаправленную исламизацию России, ориентацию на Китай, преследование там правых сил и тому подобное.

Новые времена не являются катастрофой, они просто требуют новых подходов. И этим подходам мы должны научиться.

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