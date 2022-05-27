Враг будет разбит. Когда наступит переломный момент в войне России против Украины

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Друзья, создается впечатление, что когда враг был под Киевом, многие держались бодрее, чем сейчас, когда мы отходим из отдельных населенных пунктов на Донбассе, чтобы выровнять линию фронта.

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Давайте не будем повторять ошибки противника и недооценивать его. Сначала он недооценил нас и жестоко за это поплатился в первой фазе войны огромными потерями. Потом этой болезнью начали страдать мы и считать, что теперь разобьем его одной левой. Но когда мы отошли с некоторых территорий на Донбассе, многие начали впадать в депрессию.

То, что война станет труднее, было очевидно. Во-первых, российское командование учитывает прошлые ошибки и ищет более нестандартные решения. Во-вторых, войска противника также получают боевой опыт и учатся воевать. Наконец, на одном участке они сосредоточили превосходящие силы в живой силе и технике, и идут вперед, не считаясь с потерями.

Задача врага сейчас – не столько захватить новые территории, сколько окружить и разбить наши войска. Наша задача – сбивать наступательный потенциал врага, максимально перемалывать его войска и в то же время сохранять свои.

В условиях, когда враг имеет количественное и качественное преимущество в средствах огневого поражения, нам остается вести маневренную оборону. Каждый взятый оккупантами населенный пункт – это минус несколько сотен или даже тысяч его солдат. Каждый наш своевременный выход из критических позиций – это плюс несколько сотен сохранившихся жизней наших бойцов.

Вести такую ​​войну враг долго не сможет. Чем дальше он продвигается, тем меньше у него остается людей и техники, а поступающее пополнение все более низкого качества.

Со своей стороны такими маневрами мы будем истощать противника, пока не дождемся тяжелого вооружения от союзников. В Украину уже идет дополнительная партия гаубиц. В ближайшее время США планируют отправить нам РСЗО. И мы делаем все возможное, чтобы поставки ускорялись.

Помощь будет нарастать, и баланс сил обязательно изменится. Тогда мы начнем возвращать свое. Нужно время. Нужна наша выдержка. И вера в победу. Берем себя в руки и работаем дальше.

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