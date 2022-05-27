Машина смерти. Почему российские оккупанты стирают с лица земли города и устраивают "бучи"

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Во-первых, потому, что главным интересом России в этой войне являются не города и люди, а земля. Это – война на захват территорий, в процессе которого Россия пытается оттолкнуть свои границы подальше от Москвы.

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Во-вторых, потому, что тактика выжженной земли может использоваться не только при отступлении (чтобы лишить противника доступа к ресурсам на отвоеванных им территориях), но и при наступлении (чтобы подготовить поле боя для успешной артиллерийской войны).

За рядом стратегических исключений, России не нужна гражданская инфраструктура на захваченных землях, потому что в РФ – демографический кризис, заселять все это некем. Тупо захватывать нелояльное население – невыгодно, потому что оно кишит партизанами.

Как понять, кто свой, кто чужой? Нужно фигачить город. Стрелять по жилым домам.

Что это дает? Это вызывает само/сегрегацию населения. Мирные жители начинают массово бежать из города. Направление побега играет важную роль в определении своих/чужих. Но это не главное. Главное, что все, кто не бежит – это враги, т. е. военная цель. И дальше город можно просто ровнять с землей.

Это – коммуникация. Зачем убивать безоружного человека на велосипеде? Таков язык террора. Важно всех запугать. Чтобы все побежали, и можно было перейти на второй этап артиллерийского наступления. К Мариуполю.

Уничтожение домов – это уничтожение укрытий врага. РФ они не нужны, потому что РФ предпочитает войну на расстоянии. Города можно отстроить, но сначала нужно взять землю, на которой они стоят или будут стоять.

России не нужен Мариуполь. России нужен еще один коридор снабжения в Крым. России не нужна Одесса. России нужен еще один выход к морю. Контроль всего черноморского побережья. И значит – экспорта.

При всей чудовищности преступлений РФ пора перестать удивляться Мариуполям, Бучам… Все это – логично. Все это происходит не всегда по плану, но в полном соответствии с материальными возможностями и интересами агрессора.

Это не частный случай, не эксцесс и не психоз. Это то, как воюет РФ. И как она будет воевать. Разрушительно, геноцидально. Без оглядки на Женевскую конвенцию и потери среди своих расходных солдат. Иного пути для нее нет. Воевать тонко они не умеют. Да и нечем. Поэтому они будут бросать на Украину все и действовать любыми, самыми грязными методами.

Это не повод для насмешки и злорадства. И уж тем более это не повод для моральных восклицаний. Это проясняет характер угрозы, ее механику, и позволяет быть более подготовленными к очередному удару этой химеры.

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