Ворог буде розбитий. Коли настане переломний момент у війні Росії проти України

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Друзі, складається враження, що коли ворог був під Києвом, багато хто тримався бадьоріше, ніж зараз, коли ми відходимо з окремих населених пунктів на Донбасі, щоби вирівняти лінію фронту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Не будемо повторювати помилки противника і недооцінювати його. Спочатку він недооцінив нас і жорстоко за це поплатився у першій фазі війни величезними втратами. Потім цією хворобою почали страждати і вважати, що тепер розіб'ємо його однією лівою. Але коли ми відійшли з деяких територій на Донбасі, багато хто почав впадати в депресію.

Те, що війна стане важчою, було очевидним. По-перше, російське командування враховує попередні помилки та шукає більш нестандартні рішення. По-друге, війська противника також набувають бойового досвіду і вчаться воювати. Нарешті, на одній ділянці вони зосередили більші сили в живій силі та техніці, і йдуть вперед, не зважаючи на втрати.

Завдання ворога зараз — не так захопити нові території, як оточити і розбити наші війська. Наше завдання — збивати наступальний потенціал ворога, максимально перемелювати його війська та водночас зберігати свої.

В умовах, коли ворог має кількісну та якісну перевагу у засобах вогневого ураження, нам залишається вести маневрену оборону. Кожен узятий окупантами населений пункт — це мінус кілька сотень або навіть тисячі його солдатів. Кожен наш своєчасний вихід із критичних позицій — це плюс кілька сотень збережених життів наших бійців.

Вести таку війну ворог довго не зможе. Чим далі він просувається, тим менше в нього залишається людей і техніки, а поповнення дедалі нижчої якості.

Зі свого боку такими маневрами ми виснажуватимемо противника, доки не дочекаємось важкого озброєння від союзників. В Україну вже йде додаткова партія гаубиць. Найближчим часом США планують надіслати нам РСЗВ. І ми робимо все можливе, щоб постачання пришвидшувалося.

Допомога наростатиме, і баланс сил обов'язково зміниться. Тоді ми почнемо повертати своє. Потрібен час. Потрібна наша витримка. І віра у перемогу. Тримаємо себе в руках і працюємо далі.

Джерело.

Важливо