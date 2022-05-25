Розв'язка близько. Стратегічна поразка Росії розпочнеться влітку

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Чотири фактори, через які влітку відбудеться остаточний перелом не на користь Росії

У середині літа на російських складах майже остаточно вичерпаються запаси зарубіжних комплектуючих і сировини для виробництва та ремонту "імпортозаміщеної" продукції. Далі в Росії почнеться обвал економіки, транспортний колапс, товарний і продовольчий дефіцит, закриття підприємств, сплеск безробіття та зростання соціальної напруги. Після накладання нафтового ембарго з боку ЄС Росія втратить значну частину доходів від експорту енергоносіїв. Після стрімкого зміцнення рубля в результаті неможливості витрачати долари на імпорт, російський бюджет стане дефіцитним, а будь-який експорт ще менш вигідним. Це посилить економічну кризу, спричинить невиконання бюджету та проблеми в соціальній сфері. Після насичення українських військ західним важким озброєнням ми перейдемо в контрнаступ.

Єдиний шанс врятуватися для Кремля — змусити Україну до нескінченних мирних переговорів, залишивши за собою окуповані території, та під приводом "нормалізації" ситуації домогтися зняття хоча б частини санкцій і припинення постачання нам важкого озброєння.

Для цього Росія по всьому світу активує останні "консерви" серед політиків, журналістів і громадських діячів. До них долучаються й окремі європейські сили, які хочуть зменшити присутність США в Європі та домовитись із Росією. Їм здається, що вони самостійно здатні впоратися з викликами та проблемами на європейському континенті. Зайвий уплив Штатів у Європі їм не потрібен. Таким європейським політикам під час переговорів і нещодавно під час свого онлайн-виступу в Давосі я говорив: "Вибір у вас сьогодні невеликий. Якщо ви не бажаєте бачити в Європі США, ви побачите тут Росію".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Нам буде тяжко. Але й цю битву на дипломатичному та інформаційному фронтах ми виграємо. Ми обов'язково переможемо!

Джерело.

Важливо