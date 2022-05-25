RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Російсько-українська війна Битва за Донбас Битва за Сєвєродонецьк

Розв'язка близько. Стратегічна поразка Росії розпочнеться влітку

"У Росії залишилося максимум два-три місяці, щоб змінити ситуацію, оскільки це літо стане переломним і з великою ймовірністю призведе її до остаточної стратегічної поразки". Думка.

Єгор Чернєв
Єгор Чернєв
Народний депутат України
1558
Путін Шойгу
Фото: Скриншот | Путін намагається за будь-яку ціну здобути хоч якісь вагомі перемоги в Україні

Чотири фактори, через які влітку відбудеться остаточний перелом не на користь Росії

  1. У середині літа на російських складах майже остаточно вичерпаються запаси зарубіжних комплектуючих і сировини для виробництва та ремонту "імпортозаміщеної" продукції. Далі в Росії почнеться обвал економіки, транспортний колапс, товарний і продовольчий дефіцит, закриття підприємств, сплеск безробіття та зростання соціальної напруги.
  2. Після накладання нафтового ембарго з боку ЄС Росія втратить значну частину доходів від експорту енергоносіїв.
  3. Після стрімкого зміцнення рубля в результаті неможливості витрачати долари на імпорт, російський бюджет стане дефіцитним, а будь-який експорт ще менш вигідним. Це посилить економічну кризу, спричинить невиконання бюджету та проблеми в соціальній сфері.
  4. Після насичення українських військ західним важким озброєнням ми перейдемо в контрнаступ.

Єдиний шанс врятуватися для Кремля — змусити Україну до нескінченних мирних переговорів, залишивши за собою окуповані території, та під приводом "нормалізації" ситуації домогтися зняття хоча б частини санкцій і припинення постачання нам важкого озброєння.

Для цього Росія по всьому світу активує останні "консерви" серед політиків, журналістів і громадських діячів. До них долучаються й окремі європейські сили, які хочуть зменшити присутність США в Європі та домовитись із Росією. Їм здається, що вони самостійно здатні впоратися з викликами та проблемами на європейському континенті. Зайвий уплив Штатів у Європі їм не потрібен. Таким європейським політикам під час переговорів і нещодавно під час свого онлайн-виступу в Давосі я говорив: "Вибір у вас сьогодні невеликий. Якщо ви не бажаєте бачити в Європі США, ви побачите тут Росію".

Нам буде тяжко. Але й цю битву на дипломатичному та інформаційному фронтах ми виграємо. Ми обов'язково переможемо!

Джерело.

Важливо
На вихід. За яких обставин можна випускати чоловіків за кордон
На вихід. За яких обставин можна випускати чоловіків за кордон