Розв'язка близько. Стратегічна поразка Росії розпочнеться влітку
"У Росії залишилося максимум два-три місяці, щоб змінити ситуацію, оскільки це літо стане переломним і з великою ймовірністю призведе її до остаточної стратегічної поразки". Думка.
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Чотири фактори, через які влітку відбудеться остаточний перелом не на користь Росії
- У середині літа на російських складах майже остаточно вичерпаються запаси зарубіжних комплектуючих і сировини для виробництва та ремонту "імпортозаміщеної" продукції. Далі в Росії почнеться обвал економіки, транспортний колапс, товарний і продовольчий дефіцит, закриття підприємств, сплеск безробіття та зростання соціальної напруги.
- Після накладання нафтового ембарго з боку ЄС Росія втратить значну частину доходів від експорту енергоносіїв.
- Після стрімкого зміцнення рубля в результаті неможливості витрачати долари на імпорт, російський бюджет стане дефіцитним, а будь-який експорт ще менш вигідним. Це посилить економічну кризу, спричинить невиконання бюджету та проблеми в соціальній сфері.
- Після насичення українських військ західним важким озброєнням ми перейдемо в контрнаступ.
Єдиний шанс врятуватися для Кремля — змусити Україну до нескінченних мирних переговорів, залишивши за собою окуповані території, та під приводом "нормалізації" ситуації домогтися зняття хоча б частини санкцій і припинення постачання нам важкого озброєння.
Для цього Росія по всьому світу активує останні "консерви" серед політиків, журналістів і громадських діячів. До них долучаються й окремі європейські сили, які хочуть зменшити присутність США в Європі та домовитись із Росією. Їм здається, що вони самостійно здатні впоратися з викликами та проблемами на європейському континенті. Зайвий уплив Штатів у Європі їм не потрібен. Таким європейським політикам під час переговорів і нещодавно під час свого онлайн-виступу в Давосі я говорив: "Вибір у вас сьогодні невеликий. Якщо ви не бажаєте бачити в Європі США, ви побачите тут Росію".
Нам буде тяжко. Але й цю битву на дипломатичному та інформаційному фронтах ми виграємо. Ми обов'язково переможемо!Важливо