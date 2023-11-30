Секретные переговоры? Почему Северная Македония открыла небо для самолета Лаврова

Европа открыла небо для российской авиации. Самолет с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его делегацией должен приземлиться в аэропорту Скопье, где состоится ежегодная встреча ОБСЕ. Фокус узнавал, что означает такой жест и как его воспримут Украина и западные союзники.

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В Скопье встречаются министры иностранных дел стран ОБСЕ. На мероприятие, которое проходит 30 ноября — 1 декабря позволили прилететь и главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. После новости о таком заранее необъявленном визите отдельные страны решили отказаться от участия в саммите, в том числе и Украина. Фокус выяснил, как будут встречать главные дипломаты стран ЕС и НАТО представителя РФ.

Министерская встреча традиционная и ежегодная. В ней принимают участие представители 57 стран-участниц объединения. Происходит встреча в стране, которая на данный момент председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2023-м — это Северная Македония. В прошлом году — Польша.

"На встречу в польской Лодзи приглашение Лаврову даже не присылали, и не дали разрешения на въезд в связи с санкциями, — вспоминает эксперт Украинского института будущего Игорь Попов, — Российскую делегацию тогда возглавил постпред при ОБСЕ, а итоговую декларацию все равно не приняли из-за отсутствия консенсуса по формулировкам по войне РФ против Украины".

В этом году официальный Скопье открыл небо для российских самолетов. Планируется, что российская делегация будет состоять из около 80 человек. В ней, в частности, будет представитель МИД России Мария Захарова, а также журналисты, в отношении которых не введены санкции ЕС.

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи сказал, что такое решение было принято потому, что "Лавров приезжает не с двусторонним визитом, а в страну, где состоится встреча ОБСЕ". Мол, Лавров уже был в Нью-Йорке в США на заседании ООН.

Ежегодная министерская встреча стран-участниц ОБСЕ пройдет в этом году в Северной Македонии, которая сейчас председательствует в организации Фото: Twitter/@usosce

Решение Северной Македонии впоследствии поддержала и Болгария, которая также в виде исключения также позволила российским самолетам пролететь над их территорией. Там заявили, что согласовали такое свое решение с ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Прилет Лаврова в Скопье станет его первым визитом в государство-член НАТО с 24 февраля 2022 года.

Украинская нота протеста в ОБСЕ

Решение европейских стран позволить Лаврову и его компании прилететь в Европу вызвало возмущение в Украине. В ответ на это в украинском МИД заявили, что наша делегация не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ — министр Дмитрий Кулеба в Северную Македонию не поедет. Хотя этот визит и планировался ранее.

В украинском МИД отметили, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. "Прибегая к шантажу и открытым угрозам, систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Произвольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ", — добавили в МИД.

Речь идет о том, что на днях Россия вместе с Беларусью на заседании Постоянного совета организации наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Сейчас как компромиссный вариант выбрана Мальта. Причина — она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

"Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев — представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней", — отметила украинская сторона, имея в виду, что на оккупированных территориях востока Украины Россия задержала нескольких сотрудников организации.

К бойкоту присоединились также министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Из-за визита Лаврова министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался участвовать в мероприятии ОБСЕ. Хотя этот визит и планировался ранее Фото: пресс-служба МИД

Эстонский министр Маргус Цахкна отдельно высказался относительно приезда российской делегации. "Лаврову место под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ", — заявил он.

"Жаль, что не все наши европейские партнеры такие, как отдельные европейские государства, принципиальные, — отмечает в комментарии Фокусу дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. — Советую посмотреть пресс-релиз, который обнародовали Литва, Эстония и Латвия. Они говорят, что поскольку ОБСЕ — это платформа для того, чтобы европейские государства говорили о предотвращении конфликтов и их разрешении, а Россия и является самим конфликтом, они и не считают целесообразным там присутствовать. Эти страны придерживаются того мнения: поскольку выбросить Россию из организации нельзя, но не общаться — возможно".

За странами Балтии от поездки в Скопье отказался министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

В связи с отказом Кулебы от поездки, Украина в Скопье представлена на уровне посла в ОБСЕ, политика блокирования будет продолжаться. "Но если бы Кулеба и приехал, он бы точно не пожал руку Лаврову. Такие вещи для Украины являются важными. Помните, как болезненно украинцы восприняли тот факт, что Порошенко пожал руку Путину. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Путин тогда прятался за так называемыми "ЛНР"-"ДНР", сейчас Россия признает, что совершает это преступление", — добавляет эксперт.

Важно заметить, что в целом Северная Македония поддерживает Украину. Во время визита в Киев главы северомакедонского МИД Буяра Османи называл Украину своим приоритетом и отмечал, что "российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка" и "здесь решается будущее Европы".

Что произошло накануне разговора с РФ

В то же время о своем визите на министерскую конференцию в Северную Македонию заявили ряд мировых политиков. В частности, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Главный дипломат США прибыл в Скопье вечером 29 ноября. Он посетил рабочий ужин, организованный на полях саммита. И дал несколько комментариев журналистам. "Это прекрасно быть здесь, в Скопье, быть в Северной Македонии, быть со всеми нашими коллегами. Северная Македония является союзником и партнером Соединенных Штатов и всех наших союзников по НАТО. Мы видим это каждый день. Мы решительно поддерживаем работу, которую вы делаете для укрепления демократических институтов, мы решительно поддерживаем работу, которую вы делаете, чтобы диверсифицировать энергетику в регионе и за его пределами, что, по моему мнению, имеет большое влияние. Во всем этом вы можете рассчитывать на Соединенные Штаты как на сильного партнера", — цитируют его северомакедонские журналисты.

Их источники заверили, с Лавровым Блинкен не встретится: госсекретарь США покинет Северную Македонию после обеда 30 ноября, а глава МИД РФ Лавров лишь прибудет вечером того дня.

Он будет изгоем, убеждены дипломаты.

"Вряд ли Лаврова будут слушать — его пластинку заело еще 24 февраля. Ничего, кроме пропагандистских клише, он не может сказать. Слушать его смысла нет. Тем более он не является весом в системе принятия решений в России. Он ничего не весит, не может что-то изменить. Он просто играет роль не дипломата, а пропагандиста", — объясняет Александр Хара.

Интересно другое — что будут рассказывать европейцы. Поскольку предусмотрены публичные выступления, интервью. Боррель, как представитель Европейского Союза, будет говорить об агрессии, осуждать ее, выражать поддержку Украины, призывать Россию прекратить эту войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также не увидится с Лавровым, он покинет Скопье, когда самолет с российской делегацией только прибудет Фото: Office of the President of the United States

"Да, они будут говорить правильные вещи, но присутствие Лаврова будет в корне неправильным, — добавляет дипломат, — Конечно, куда бы лучше было выступить одним фронтом с балтийскими государствами — и бойкотировать это мероприятие. Председательствовать на этом мероприятии должны были эстонцы. Россияне смогли сделать так, чтобы не состоялось голосование за Эстонию. И дело в том, что сначала европейцы пошли на уступки в вопросе председательства, а потом дают и площадку россиянам".

Было бы логично снова не приглашать Лаврова, а ограничиться приглашением посла РФ в Северной Македонии. Но европейцы запаздывают несколько с осознанием и своей реакцией.

Разговор за закрытыми дверями

Некоторые эксперты говорят, что допуск Лаврова — это может быть шаг к будущим переговорам с Россией. "Абсолютно — нет, — утверждает Александр Хара, — На днях заместитель госсекретаря США четко сказал, что та статья, которая была в Bild не имеет под собой оснований, что ничего об Украине без Украины говорить не будут — эта позиция США остается. И сложно ему не верить. Конечно, если мы говорим о гипотетической возможности того, что американцы и немцы, или кто-то еще, захотят нас посадить за стол переговоров, то учитывая ситуацию, которая сейчас есть, такие переговоры точно будут не во время такого мероприятия".

Они будут проходить за закрытыми дверями, в секретном режиме, в третьей стране, которая не является враждебной для РФ и Украины.

К примеру, в Турции или Катаре. И Украина может узнать о них или случайно, или по результатам, которые были бы достигнуты.

Допуск Лаврова может быть шагом к будущим переговорам Европы с Россией по украинскому вопросу

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский подписал документ, который запрещает переговоры с Путиным и его режимом. То есть существуют даже правовые ограничения относительно такого общения. "Но я не верю, что кто-то будет говорить за спиной Украины, — добавляет эксперт. Скорее всего мы увидим ту помощь, которую нам обещали американцы, она будет проголосована ближе к концу года, из-за выборов в США. Помощь будет зависеть от того, какой будет успех у украинских сил обороны. От того и должна строиться дипломатия. Мы еще не знаем, что будет при Трампе, если его изберут".

Международные аналитики говорят, что Россия коррумпирует ОБСЕ и злоупотребляет этой организацией, — с одной стороны. А с другой — ищет возможность иметь прямой контакт с Западом, пусть и в кулуарах саммита.

Сейчас будущее ОБСЕ — организации, которая в идеале осуществляет мониторинги избирательных процессов, налаживает механизмы предупреждения конфликтов, способна пресекать их, не известно. Организация, очевидно, туманна, она находится в кризисе. Шанс быть дееспособной, сохраниться, у нее есть лишь в том случае, если исключить из ее состава Россию, которая имеет право блокировать любое решение. В противном случае — функционировать она вряд ли будет.

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