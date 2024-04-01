Заблокують вступ до ЄС. Чим небезпечні для України крайні праві в Європарламенті

Крайні праві набирають популярності в Європі, і на виборах у Європарламенті можуть збільшити присутність. Фокус розбирався, як вони вплинуть на взаємини України з ЄС.

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Якщо до Європарламенту пройдуть вкрай праві партії, які виступають проти підтримки Києва і вступу України до ЄС, вони зможуть ветувати рішення Євросоюзу. Такого висновку дійшли журналісти The Telegraph.

У виданні зазначають, що низка вкрай правих політиків виступають проти постачання Україні військової допомоги, а також закликають Київ сісти за стіл переговорів і зняти санкції з РФ, щоб заспокоїти Путіна. І хоча окремо такі партії, як "Фідес" [Угорщина], "Партія свободи" [Австрія] або "Альтернатива для Німеччини" не мають геополітичної ваги, об'єднавшись, вони можуть сформувати третій за величиною блок у ЄП, що змінить політику ЄС щодо України.

Збільшили вплив

Праві популісти й ультраправі в Євросоюзі 2023 року домоглися вражаючих успіхів, про що неодноразово зітхали експерти, розмірковуючи про їхній згубний вплив на європейські демократичні цінності. Так, у Фінляндії права націоналістична партія "Справжні фіни" посіла друге місце і увійшла в уряд країни. У Словаччині партія "Напрямок — соціальна демократія" прем'єр-міністра Роберта Фіцо отримала 42 зі 150 мандатів у Національній раді. У Нідерландах "Партія свободи", лідер якої Герт Вілдерс називав "покидьками" мігрантів із Марокко, отримала чверть місць у палаті представників.

"Альтернатива для Німеччини" стала другою за популярністю в країні, обігнавши Соціал-демократичну партію канцлера Німеччини Олафа Шольца. А у Франції, у Марін Ле Пен, яка очолювала партію "Національне об'єднання", є всі шанси виграти президентські вибори 2027 року.

У червні 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту, де ультраправі можуть значно збільшити свою присутність уже в наднаціональній інституції. І оскільки представники цих партій нерідко виступають проти фінансової підтримки країн, що не входять до ЄС, а також загалом проти розширення Євросоюзу, у західних ЗМІ занепокоєні складнощами, з якими може зіткнутися Київ щодо низки чутливих питань.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що посилення впливу крайніх правих у ЄС кидає виклик звичному ходу речей. Багато представників правих популістів дотримуються антиєвропейських поглядів.

Поки що в країнах ЄС два лідери, через яких у Києва виникають складнощі у взаємодії з Євросоюзом. Йдеться про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який тривалий час ветує фінансову допомогу для України, а також про прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який поділяє проросійські погляди свого колеги. Якщо вплив крайніх правих у Європарламенті після виборів збільшиться, і вони об'єднаються в коаліцію, це може ускладнити процес ухвалення рішень усередині Євросоюзу, що вплине на подальші взаємодії з Києвом.

"Найбільш проблемними для нас залишаються "Альтернатива Німеччини" і "Нацоб'єднання" у Франції. Хоча Марі Люпен [лідер французької партії "Нацоб'єднання"] нещодавно зробила несподіваний крен у бік України[заявила, що французи зобов'язані "висловити повагу українській нації"], що здивувало багатьох. Але навіть якщо праві здійснять ривок на виборах у Європарламенті, а це можливо, через їхню популярність, завдання української влади працювати з різними силами. І робити це потрібно вже зараз", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Олег Постернак.

Сповільнить турборежим

Експерти також зазначають, що повноваження Європарламенту обмежені. Це наднаціональний інститут ЄС, який затверджує керівництво Євросоюзу. Зокрема, голів Євроради, керівника і склад Єврокомісії, главу зовнішньої політики ЄС. Тому заблокувати військову допомогу Україні ЄП не може. А ось уповільнити процес євроінтеграції — цілком.

"Склад Єврокомісії впливає, зокрема, на перебіг переговорів з Україною про вступ до ЄС. Особливо в цьому питанні важливо, хто буде комісаром з питань розширення Євросоюзу. Наприклад, зараз цю посаду обіймає представник Угорщини, що створює певні проблеми для Києва", — зазначає Фесенко.

Постернак додає, що вкрай праві в низці країн — наприклад, партія "Федис" в Угорщині або "Права справедливість" у Польщі — євроскептичні. Їхнє завдання мінімізувати вплив європейських інституцій на національний порядок денний країн. Оскільки переговорна рамка щодо вступу України до ЄС поки що не затверджена, а також не створено ключовий орган, який займатиметься підготовкою вступного договору, вплив крайніх правих у Європарламенті може суттєво знизити динаміку євроінтеграції для нашої країни.

"Мова про турборежим між Україною та ЄС. Наразі в деяких бюрократичних процедурах ми випереджаємо своїх попередників — Румунію та Болгарію, які вступали до ЄС. А також інших кандидатів — Албанію, Боснію і Герцеговину. Україна змогла пройти деякі етапи швидше, завдяки позиції голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Якщо крайні праві отримають більшість, вона навряд чи обійме посаду повторно. І тоді ми втратимо лобіста і друга України в ключовій європейській інституції", — додає Постернак.

Фокус раніше писав, що Варшаві та Києву належить врегулювати чимало економічних та історичних розбіжностей до початку переговорів про інтеграцію України в Євросоюз.

Також Фокус зазначав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує створення "буфера" між Україною і РФ.