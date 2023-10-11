Обіцяв припинити військову допомогу Україні: Фіцо сформував коаліцію в парламенті Словаччини

Лідер словацької партії SMER Роберт Фіцо виграв вибори, обіцяючи припинити підтримку Києва і критикуючи санкції проти РФ.

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Лідер партії "Курс — соціальна демократія" (SMER) Роберт Фіцо, який переміг на виборах у Словаччині, у середу, 11 жовтня, підписав угоди з лівоцентристським "Голосом" (HLAS) і націоналістичною SNS про формування нового уряду. Коаліційні угоди закріплюють зобов'язання партій, які сформують уряд, "зберігати основну зовнішньополітичну позицію країни як члена НАТО та ЄС". Очікується, що новий уряд виконає передвиборчу програму Фіцо і заблокує військову допомогу Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Сторони... гарантують зовнішньополітичну орієнтацію Словацької Республіки на основі членства Словаччини в Європейському Союзі, НАТО та інших значущих міжнародних організаціях за умови повної поваги до суверенітету і національних інтересів", — йдеться в меморандумі.

Про свої зовнішньополітичні плани коаліція подробиць не повідомила.

Фіцо, який також критикував санкції щодо Росії, очолить новий уряд перед самітом ЄС 26-27 жовтня, де тема України посідатиме центральне місце в порядку денному.

На думку аналітиків, лівоцентристська партія "Голос" і прагматизм Фіцо, який був притаманний йому під час минулого прем'єрства у 2006-2010 і 2012-2018 роках, частково притуплять зміну політичного курсу Словаччини.

Прихід до влади Роберта Фіцо посилить антиукраїнську позицію Угорщини в Євросоюзі, коли інші члени ЄС намагаються зберегти єдність у підтримці України.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що в українській армії служать "фашисти". Під час виступу у Зволені з нагоди річниці антигітлерівського Словацького національного повстання Фіцо назвав полк "Азов" "фашистським" формуванням.

Раніше Фокус писав, що означає для України прихід до влади проросійських сил у Словаччині. Війна в Україні затягується, тому результати виборів у Словаччині журналісти називають ознакою зниження підтримки Києва на Заході.