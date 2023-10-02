"Топчуть спадщину Словаччини": Фіцо заявив, що в лавах української армії служать "фашисти"

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона поважає вибір словацького народу. Однак для того, щоб говорити про результати виборів у Словаччині, необхідно дочекатися формування коаліції.

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Після перемоги на парламентських виборах у Словаччині лідера партії Smer-SD Роберта Фіцо російські ЗМІ активно знаходять в інформаційному полі його висловлювання на адресу українських захисників. В одній із таких публікацій російські пропагандисти виклали виступ Фіцо, де він заявив, що в лавах української армії воюють "фашисти".

Зокрема, під час виступу у Зволені з нагоди річниці антигітлерівського Словацького національного повстання Фіцо назвав полк "Азов" "фашистським" формуванням.

"Західні ЗМІ вже відкрито говорять про те, що в лавах української армії є фашисти. Візьмемо полк "Азов", члени якого — явні фашисти. Знаєте що говорять у Словаччині? Бандерівці та інші, хто там воює, це просто вуличні хулігани на задвірках суспільства. Я ніколи не бачив вуличного хулігана з кулеметом на танку. Але вони служать в армії і роблять жахливі речі", — заявив Фіцо.

Насамкінець Фіцо зазначив, що влада боїться заборонити нацистську символіку "через страх покарання" від Брюсселя і Вашингтона, і закликав протистояти нацизму і фашизму в будь-яких його проявах.

"Мене шокує те, що за кордоном перед ними розстеляють червоні килими. Ті, хто закликає до подібних явищ у 2023 році, топчуть спадщину Словацького національного повстання. Ми повинні протистояти фашизму і нацизму в усіх його проявах", — заявив він.

Позиція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона поважає вибір словацького народу, але поки зарано говорити, як результати виборів вплинуть на зовнішню політику Словаччини. За його словами, необхідно дочекатися формування коаліції, щоб розуміти, як це вплине на позицію Братислави щодо Києва.

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", — сказав міністр.

Зазначимо, що, на думку словацьких політологів, до нової коаліції можуть увійти партія Фіцо Smer-SD і партія HLАS, яка посіла третє місце на виборах, лідером якої є Петер Пеллегріні, що в роки прем'єрського правління Фіцо з 2016 по 2018 рік був його заступником. Але попри це нова коаліція, найімовірніше, не матиме конституційної більшості, вважають експерти.

Нагадаємо, оглядачі The New York Times у своєму матеріалі оцінили результати парламентських виборів у Словаччині, на яких переміг колишній прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який займає проросійську позицію. Журналісти зазначили, що Словаччина має давні симпатії до РФ, але після формування коаліції в парламенті, ситуація може змінитися в бік прагматизму.