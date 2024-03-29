"Могут потерять еще больше": Орбан поддержал создание буферной зоны между Украиной и РФ

Венгерский премьер не согласился с тем, что Украина защищает Европу. По мнению Виктора Орбана, нужно прекращение огня, ведь европейцы "не в восторге" от идеи усиления поддержки Украины и "разумная дискуссия" с РФ отсутствует.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что поддерживает создание "буфера" между Украиной и РФ. Детали обсуждения передали в издании Magyar Nemzet.

Венгерский политик убежден, что Европа должна была приложить больше дипломатических усилий, чтобы предотвратить войну в Украине. По его мнению, с Россией нужно договариваться, но продемонстрировав силу.

"Прежде всего, нужно прекращение огня, потому что разумной дискуссии между россиянами и Западом больше нет", — заверил Орбан.

Шюссель с этим не согласился. Он объяснил, что прекращение огня сейчас означало бы для Украины поражение.

"Это зависит от того, как вы смотрите на будущее. Украинцы могут потерять еще больше", — ответил венгерский премьер.

Австрийский политик заявил, что Украина проиграет только в том случае, если страны ЕС не будут поставлять достаточно оружия.

"Люди в Европе не в восторге от того, что их правительства хотят оказывать больше финансовой поддержки Украине", — ответил Орбан.

Он убежден, что Европа не может предоставить Украине помощь в том объеме, который требовался бы для победы в войне. С мнением Шюсселя, что единственный конструктивный вариант — немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС и одновременно с тем о прекращении огня, премьер Венгрии также не согласился. Он подчеркнул, что нужно учитывать географическое положение страны.

Орбан заявил, что идеальным вариантом для Украины было бы иметь с Россией буферную зону с гарантиями безопасности. В противном случае, по его словам, украинцы могут потерять страну.

Также премьер-министр заверил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО. Он возразил тому, что украинские войска сейчас защищают Европу.

"Нам не угрожает нападение России как на страну-члена НАТО", — сказал политик.

Обсуждение коснулось и председательства Венгрии в ЕС. Орбан рассказал, что одна из приоритетных целей страны в этот период будет связана с российско-украинской войной.

"К сожалению, в этом году война в Украине не закончится. Мы сделаем все, чтобы по крайней мере достичь прекращения огня и создать ситуацию, в которой можно будет вести переговоры", — заверил он.

Напомним, Венгрия должна председательствовать в ЕС во второй половине этого года. 1 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой поставили это под сомнение, однако документ не имеет обязательной силы.

27 марта в Будапеште тысячи людей вышли на протест с требованием отставки Виктора Орбана. В СМИ отметили, что это произошло в "политически чувствительный момент" для премьера — перед выборами в Европарламент, которые пройдут в июне.