Россия хочет наступать для создания "буферной зоны" в Харьковской области, — ISW

Эксперты ISW считают, что российская армия пока способна только вести боевые действия тактического характера на границе с Харьковской областью. Они полагают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — это хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

Related video

Российские коммуникационные каналы снова говорят о широкомасштабной наступательной операции россиян под Харьковом ради создания 15-километровой "буферной зоны". Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Институт отмечает, что такие призывы зафиксированы, несмотря на вероятную неспособность в ближайшее время российской армии провести операцию по захвату территорий Харьковщины. Кремль, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во вторник, 9 января, объяснил необходимость этих боевых действий тем, что Россия сделает все, чтобы "предотвратить украинский огонь с закрытых позиций в Белгородской области".

Такой комментарий спикера Путина мгновенно подхватили российские пропагандисты, а ультранационалисты РФ напомнили, что призывали к проведению аналогичной операции еще летом 2023 года на фоне повсеместного недовольства трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область.

Важно

"Идиотство какое-то": эксперт рассказал действиях ВС РФ возле Харькова и Купянска (видео)

"Российское вторжение глубиной 15 километров и шириной в несколько сотен километров будет масштабным оперативным мероприятием, которое потребует значительно большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами группировки сил, чем то, что российские силы в настоящее время сконцентрировали вдоль всей международной границы с Украиной, и прежде всего — Белгородской области", — подчеркивает Институт.

Ранее аналитики ISW отмечали, что российские войска могут сконцентрировать активные усилия на захвате Купянска в ближайшее время и что именно на этом направлении у россиян достаточно потенциала для наступательных действий. Сейчас эксперты констатируют, что российская армия способна лишь вести боевые действия тактического характера непосредственно из Белгородской области. Они считают это хитрым маневром россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

Аналитика ISW за 9 января

Опрос общественного мнения об отношении украинцев к украинскому правительству и военным, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), указывает на то, что общество преимущественно поддерживает украинских военных и их руководство: 96% украинцев поддерживают ВСУ; 88% доверяют главнокомандующему генералу Валерию Залужному; 66% — президенту Украины Владимиру Зеленскому. Аналитики Института подчеркивают, что такие результаты вполне очевидны из-за напряженности, характерной для общества, которое ведет экзистенциальную оборонительную войну. Однако опрос КМИС показывает, что российские информационные операции по расколу между политическим и военным руководством страны далеки от реальности и что российская наступательная кампания в Украине по-прежнему вряд ли сломает поддержку лидеров страны и волю украинцев к борьбе.

В то же время Чикагский университет провел независимый опрос относительно общественного мнения в России, который показал, что президент РФ Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине. Так, 63% участников опроса поддерживают войну в Украине, 67% одобряют внешнюю политику Путина, а 58% — его внутреннюю политику. И это несмотря на относительно плохие экономические условия и низкий уровень жизни в России.

Кроме того, по данным Института изучения войны, российские ультранационалисты жестко отреагировали на гендерную интеграцию в ВСУ. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в России продолжается переход к культурно-идеологическому мировоззрению, направленному на восстановление жестких и традиционных гендерных ролей и разоблачает разрывы между возможностями РФ и Украины мобилизовать свои общества. Кроме того, такая негативная реакция, по словам экспертов ISW, отражает неспособность россиян осознать, насколько широко и глубоко украинское общество мобилизовалось для защиты от российского вторжения.

Важно

Зимнее наступление ВС РФ провалилось: россияне завязли под Авдеевкой и Синьковкой, — Bild

Напомним, 5 января СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Позже глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьковское и Слобожанское направления.