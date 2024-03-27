Требуют отставки Орбана: в Будапеште тысячи людей вышли на протест (видео)

По данным журналистов, протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с криками "В отставку, в отставку". Это произошло после того, как венгерский оппозиционер Петер Мадьяр опубликовал аудиозапись о взяточничестве команды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на протест в Будапеште, требуя отставки генерального прокурора и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, после того, как бывший правительственный чиновник обвинил помощника главы правительства в попытке вмешаться в дело о коррупции. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с криками "В отставку, в отставку". Многие люди несли в руках факелы.

"Венгры спасибо вам… за то, что пришли сегодня тысячами… чтобы сказать власть имущим, что с нас хватит", — сказал протестующим венгерский оппозиционер Петер Мадьяр.

Протест в Венгрии

Как отмечают журналисты, ранее Мадьяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, тогдашней его женой и министром юстиции Венгрии, в которой она подробно описала попытку помощников главы кабинета Орбана удалить некоторые части из документов по делу о взяточничестве.

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СМИ пишут, что в центре дела находится бывший госсекретарь министерства юстиции Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взятки от бывшего главы службы судебных приставов Дьердя Шадла.

Авторы публикации указали на то, что протесты происходят в "политически чувствительный момент" для Орбана — накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне.

Журналисты также упомянули о том, что этим событиям предшествовал скандал по поводу президентского помилования человека, содействовавшего сокрытию сексуальное насилие в детском доме, по итогу которого ушли в отставку два политических союзника Орбана — бывший президент и бывший министр юстиции Юдит Варга.

Напомним, по данным журналистов, Петер Мадьяр стал известным после того, как в феврале он дал интервью популярному YouTube-каналу Partizan, в котором обвинил правительство Орбана в распространенной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.

СМИ также писали о том, что Европейский парламент собирается подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения о разблокировании 10,2 миллиарда евро для Венгрии. По мнению депутата Европарламента Даниэля Фройнда, Европейская комиссия "противоречила сама себе" в вопросе о том, соблюдает ли Будапешт верховенство закона.