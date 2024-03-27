Вимагають відставки Орбана: у Будапешті тисячі людей вийшли на протест (відео)

За даними журналістів, протестувальники пройшли маршем від генеральної прокуратури до парламенту з криками "У відставку, у відставку". Це сталося після того, як угорський опозиціонер Петер Мадяр опублікував аудіозапис про хабарництво команди прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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У вівторок, 27 березня, тисячі людей вийшли на протест у Будапешті, вимагаючи відставки генерального прокурора і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, після того, як колишній урядовець звинуватив помічника глави уряду у спробі втрутитися у справу про корупцію. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що протестувальники пройшли маршем від генеральної прокуратури до парламенту з криками "У відставку, у відставку". Багато людей несли в руках смолоскипи.

"Угорці спасибі вам... за те, що прийшли сьогодні тисячами... щоб сказати можновладцям, що з нас вистачить", — сказав протестувальникам угорський опозиціонер Петер Мадяр.

Протест в Угорщині

Як зазначають журналісти, раніше Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, тодішньою його дружиною та міністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально описала спробу помічників глави кабінету Орбана видалити деякі частини з документів у справі про хабарництво.

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ЗМІ пишуть, що в центрі справи перебуває колишній держсекретар міністерства юстиції Пал Волнер, якому 2022 року висунули обвинувачення в отриманні хабара від колишнього голови служби судових приставів Дьордя Шадла.

Автори публікації вказали на те, що протести відбуваються в "політично чутливий момент" для Орбана — напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні.

Журналісти також згадали про те, що цим подіям передував скандал щодо президентського помилування людини, яка сприяла приховуванню сексуального насильства в дитячому будинку, за підсумками якого пішли у відставку два політичні союзники Орбана — колишній президент і колишній міністр юстиції Юдіт Варга.

Нагадаємо, за даними журналістів, Петер Мадяр став відомим після того, як у лютому він дав інтерв'ю популярному YouTube-каналу Partizan, у якому звинуватив уряд Орбана в поширеній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

ЗМІ також писали про те, що Європейський парламент збирається подати в суд на Європейську комісію через її рішення про розблокування 10,2 мільярда євро для Угорщини. На думку депутата Європарламенту Даніеля Фройнда, Європейська комісія "суперечила сама собі" в питанні про те, чи дотримується Будапешт верховенства закону.