Экс-советник Орбана предоставил аудиозапись, которая может свидетельствовать о его причастности к коррупции, — СМИ

Коррупционный скандал стал причиной беспрецедентного политического кризиса в правительстве Орбана, который находится у власти в Венгрии с 2010 года.

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Бывший инсайдер правительства Венгрии, ставший со временем его критиком, 26 марта обнародовал аудиозапись, которая, как он сам говорит, доказывает, что чиновники сговорились с целью скрыть коррупцию. Это является последним событием в скандале, который пошатнул доминирование премьер-министра Виктора Орбана в политике страны. Об этом пишет издание AP News.

Наибольшие протесты в стране вспыхнули в начале февраля, когда стало известно, что президент помиловал мужчину, заключенного из-за сокрытия сексуального насилия над детьми со стороны директора государственного детского дома.

Близкие соратники Орбана, включая президента и министра юстиции Джудит Варга, были вынуждены уйти в отставку на фоне общественного возмущения.

Последние обвинения исходят от бывшего мужа Варги, Петера Мадьяра, бывшего политического инсайдера, который говорит, что стал информатором, чтобы разоблачить масштабы скандала.

В частности, во вторник он опубликовал запись в Facebook и YouTube, на которой голос Варги описывает, как другие чиновники удаляли доказательства из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

"Они сказали прокурорам, что это необходимо удалить", — рассказывает Варга на записи, которую, по словам Мадьяра, он сделал во время разговора в квартире бывших супругов. Также сегодня он передал запись в столичную прокуратуру в Будапеште с целью ее использования в качестве доказательства.

В заметке в Facebook во вторник Варга обвинила Мадьяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что ее заявления были сделаны под давлением.

В свое время высокопоставленный, однако малоизвестный представитель политического окружения Орбана, Мадьяр стал известным после того, как в феврале он дал интервью популярному YouTube-каналу Partizan, в котором обвинил правительство Орбана в распространенной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.

15 марта он обратился к десяткам тысяч людей в Будапеште, объявив о планах создать новую политическую партию, чтобы бросить вызов правящей партии, которая контролировала власть в течение 14 лет как альтернативу раздробленной оппозиции в Венгрии.

Скандал стал причиной беспрецедентного политического кризиса в правительстве Орбана, который находится у власти в Венгрии с 2010 года. Сторонники Мадьяра надеются, что его позиция бывшего инсайдера позволит помочь нарушить политическую систему Венгрии, которую многие называют глубоко укоренившейся автократией.

Мадьяр выступил против официальной коррупции в Венгрии, обвинив Орбана в поддержке кумовской системы олигархов, которые обогащаются за счет несправедливо полученных государственных контрактов.

После пребывания почти четыре часа в офисе прокуратуры во вторник, Мадьяр сказал журналистам, что якобы фальсификация доказательств стала "крупнейшим юридическим и политическим скандалом за последние 30 лет".

Он призвал устроить акцию протеста во вторник вечером возле Генеральной прокуратуры в Будапеште, чтобы "требовать независимого, объективного и политического расследования этого дела, наказания настоящих виновных и заслушивания всех необходимых свидетелей". По его мнению, демонстранты должны затем пройти в парламент Венгрии, чтобы призвать к отставке правительства.

Напомним, 10 марта Виктор Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет помогать Украине.

К тому же 1 марта глава венгерского правительства выступил с очередным антиукраинским заявлением, отметив, что Киев должен начать переговоры с Москвой.