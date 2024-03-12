Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за денег для Венгрии, – Politico

По словам депутата Европарламента Даниэля Фройнда, Европейская комиссия "противоречила сама себе" в вопросе о том, соблюдает ли Будапешт верховенство закона.

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Европейский парламент собирается подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения о разблокировании 10,2 миллиарда евро для Венгрии. Об этом пишет Politico со ссылкой на лиц, причастных к этому решению.

Сообщается, что в понедельник комитет парламента ЕС по правовым вопросам почти единогласно проголосовал за то, чтобы подать на Еврокомиссию в суд по статье о нарушении ее обязательства по защите денег налогоплательщиков от неправомерного использования. Решение поддержали 16 из 17 членов комитета.

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В декабре прошлого года Еврокомиссия разблокировала 10,2 миллиарда евро замороженных средств ЕС, предназначенных для Будапешта, которые были заблокированы из-за проблем с правами человека и верховенством закона. Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором принималось решение о помощи Украине.

Как отмечают журналисты, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о разблокировке денег для Венгрии было критически воспринято депутатами Европарламента, которые предположили, что она поддалась шантажу венгерского премьера Виктора Орбана.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречила сама себе в вопросе о том, соблюдает ли Венгрия верховенство закона. Суд ЕС всегда выступал за независимость судов", — заявил депутат Европарламента от партии "Зеленые" Даниэль Фройнд.

В свою очередь представитель Еврокомиссии заявил, что Венгрия представила "все доказательства, которые Комиссия потребовала для подтверждения независимости своей судебной власти", поэтому в ведомстве были "юридически обязаны" принять решение о разблокировке средств.

"Комиссия считает, что действовала в полном соответствии с законодательством ЕС, и будет защищать свое решение в судах ЕС", — сказал он.

Ожидается, что лидеры политических групп встретятся в четверг, чтобы принять окончательное решение о подаче судебного иска на Еврокомиссию до крайнего срока, назначенного на 25 марта.

Напомним, 1 февраля, руководству ЕС удалось преодолеть сопротивление Венгрии и единогласно согласовать пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

По данным СМИ, лидеры ЕС приняли решение о предоставлении Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро, согласившись на два компромисса. Сообщалось, что венгерский премьер "ничего не получил", согласившись на сделку о помощи Украине.