Прокуратура Венгрии начала расследование аудиозаписи о коррупции в кабинете Орбана, — СМИ

Прокуратура Венгрии после обнародования аудиозаписи журналиста Петера Мадьяра начала расследование и заслушала уже несколько свидетелей.

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Венгерская прокуратура начала расследование заявления бывшего правительственного чиновника Петера Мадьяра о попытках повлиять на дело о взяточничестве. Об этом 28 марта сообщило агентство Reuters.

Главный прокурор Пал Фюрхт на брифинге заявил, что прокуратура сохранила и оценила аудиозапись Мадьяра, представленную как часть его свидетельских показаний, и что ведется расследование возможного "несообщения о взяточничестве".

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В среду, 27 марта, прокуратура заслушала в качестве свидетеля бывшего министра юстиции Юдит Варгу, пишет агентство.

Кроме того, прокурор сообщил, что в четверг, 28 марта, допрашивали еще одного свидетеля, но отказался назвать имя или сообщить какие-либо подробности. На вопрос, будет ли также допрошен глава кабинета министров Виктора Орбана Антал Роган, Фюрхт ответил, что не может назвать никаких имен, поскольку расследование еще продолжается.

Агентство попыталось связаться с Варгой для получения комментариев, однако сделать Reuters это не удалось. Вместе с тем, как сообщило агентство, она не оспаривала подлинность записи в сообщении на своей странице в Facebook.

Дело о коррупции в кабинете Орбана — что известно

43-летний юрист Петер Мадьяр, бывший советник Орбана и сегодня планирующий создать новую партию, чтобы бросить вызов премьер-министру, во вторник, 26 марта, опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, тогда его женой и министром юстиции Венгрии. На аудиозаписи она подробно рассказывает о предполагаемой попытке помощников главы кабинета Орбана изменить документы по делу о взяточничестве в правительстве Орбана.

В центре этого дела находится бывший госсекретарь министерства юстиции Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взятки от бывшего главы службы судебных приставов Дьердя Шадла. Оба не признали себя виновными, однако прокуроры требуют тюремного заключения для обоих.

Нынешнее расследование началось в достаточно неблагоприятный для Орбана момент накануне выборов в Европарламент. Кроме того, стабильность его кабинета пошатнулась после скандала с сексуальным насилием, в результате которого недавно вынуждены были покинуть свои должности два его ключевых политических союзника — бывший президент и бывший министр юстиции.

Реакция общественности

Во вторник, 27 марта, тысячи людей в Будапеште вышли на протесты к зданию парламента Венгрии, требуя отставки Орбана.

Сообщается, что протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с криками "В отставку, в отставку!". Многие люди несли в руках факелы.

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Многотысячные протесты в Будапеште: венгры требуют отставки Орбана и главного прокурора

Напомним, по данным журналистов, Петер Мадьяр стал известным после того, как в феврале он дал интервью популярному YouTube-каналу Partizan, в котором обвинил правительство Орбана в распространенной коррупции и использовании клеветнических кампаний для дискредитации оппонентов.

СМИ также писали о том, что Европейский парламент собирается подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения о разблокировании 10,2 миллиарда евро для Венгрии. По мнению депутата Европарламента Даниэля Фройнда, Европейская комиссия "противоречила сама себе" в вопросе о том, соблюдает ли Будапешт верховенство закона.