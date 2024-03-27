Многотысячные протесты в Будапеште: венгры требуют отставки Орбана и главного прокурора

Поводом для массовых акций стала публикация аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в правительстве страны. Протестующие прошли от Офиса генпрокурора до парламента.

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Тысячи жителей венгерской столицы Будапешта приняли участие в протесте, во время которого они требовали отставки главы правительства Виктора Орбана и главного прокурора страны. Об этом идет речь в материале Reuters.

Издание отмечает, что это произошло после публикации аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в венгерском правительстве. Многотысячная акция протеста состоялась рядом со зданием парламента. Ее участники требовали отставки не только Орбана, но и главного прокурора. Известно, что протестующие организовали марш, который пролегал от Офиса главного прокурора до парламента. При этом раздавались возгласы "В отставку, в отставку".

К протестующим обратился Петер Мадяр — бывший муж экс-главы министерства юстиции Юдит Варги. Именно ему принадлежит публикация аудиозаписи, где его экс-супруга подтвердила наличие заговора для сокрытия наличия коррупции в правительстве Венгрии.

Отдельно Мадьяр подтвердил, что намерен создать собственную партию, которая станет "вызовом для Орбана" на местных выборах и выборах в Европарламент, запланированных в июне.

"Венгры благодарны вам за то, что вы пришли сегодня тысячами, чтобы сказать власти достаточно", — заявил Мадьяр.

Стоит отметить, что фигурантами скандала стали бывший государственный секретарь министерства юстиции Пал Волнер и экс-руководитель судебных исполнителей Дьердя Шадла. Ни один из них не узнал свою вину. В прокуратуре настаивают на их заключении. Также там добавили, что проведут анализ записи, сделанной, как утверждает Мадьяр, в январе прошлого года. К тому же там планируют собрать другие доказательства по делу.

Напомним, что 27 октября Виктор Орбан выступил с очередным антиукраинским заявлением. В частности политик назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе.

Также 18 марта 2022 года Орбан высказал предположение, что Украина потеряет около половины своей территории и заговорил о распаде ЕС.