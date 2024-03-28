Прокуратура Угорщини почала розслідування аудіозапису про корупцію в кабінеті Орбана, — ЗМІ

Прокуратура Угорщини після оприлюднення аудіозапису журналіста Петера Мадьяра почала розслідування і заслухала вже кілька свідків.

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Угорська прокуратура почала розслідування заяви колишнього урядового чиновника Петера Мадьяра про спроби вплинути на справу про хабарництво. Про це 28 березня повідомило агентство Reuters.

Головний прокурор Пал Фюрхт на брифінгу заявив, що прокуратура зберегла й оцінила аудіозапис Мадьяра, представлений як частина його свідчень, і що триває розслідування можливого "неповідомлення про хабарництво".

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У середу, 27 березня, прокуратура заслухала як свідка колишнього міністра юстиції Юдіт Варгу, пише агентство.

Крім того, прокурор повідомив, що в четвер, 28 березня, допитували ще одного свідка, але відмовився назвати ім'я або повідомити будь-які подробиці. На запитання, чи буде також допитано главу кабінету міністрів Віктора Орбана Антала Рогана, Фюрхт відповів, що не може назвати жодних імен, оскільки розслідування ще триває.

Агентство спробувало зв'язатися з Варгою для отримання коментарів, однак зробити Reuters це не вдалося. Водночас, як повідомило агентство, вона не заперечувала автентичності запису в повідомленні на своїй сторінці у Facebook.

Справа про корупцію в кабінеті Орбана — що відомо

43-річний юрист Петер Мадьяр, колишній радник Орбана, який сьогодні планує створити нову партію, щоб кинути виклик прем'єр-міністру, у вівторок, 26 березня, опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, тоді його дружиною і міністром юстиції Угорщини. На аудіозаписі вона докладно розповідає про ймовірну спробу помічників глави кабінету Орбана змінити документи у справі про хабарництво в уряді Орбана.

У центрі цієї справи перебуває колишній держсекретар міністерства юстиції Пал Волнер, якому 2022 року висунули обвинувачення в отриманні хабара від колишнього голови служби судових приставів Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними, проте прокурори вимагають тюремного ув'язнення для обох.

Нинішнє розслідування розпочалося в досить несприятливий для Орбана момент напередодні виборів до Європарламенту. Крім того, стабільність його кабінету похитнулася після скандалу із сексуальним насильством, унаслідок якого нещодавно змушені були залишити свої посади два його ключові політичні союзники — колишній президент і колишній міністр юстиції.

Реакція громадськості

У вівторок, 27 березня, тисячі людей у Будапешті вийшли на протести до будівлі парламенту Угорщини, вимагаючи відставки Орбана.

Повідомляється, що протестувальники пройшли маршем від генеральної прокуратури до парламенту з криками "У відставку, у відставку!". Багато людей несли в руках смолоскипи.

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Багатотисячні протести в Будапешті: угорці вимагають відставки Орбана та головного прокурора

Нагадаємо, за даними журналістів, Петер Мадьяр став відомим після того, як у лютому він дав інтерв'ю популярному YouTube-каналу Partizan, в якому звинуватив уряд Орбана в поширеній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

ЗМІ також писали про те, що Європейський парламент збирається подати в суд на Європейську комісію через її рішення про розблокування 10,2 мільярда євро для Угорщини. На думку депутата Європарламенту Даніеля Фройнда, Європейська комісія "суперечила сама собі" в питанні про те, чи дотримується Будапешт верховенства закону.