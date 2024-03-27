Путь через Польшу: что должны решить Киев с Варшавой до вступления Украины в ЕС

У Варшавы немало разногласий с Киевом, которые предстоит решить до начала переговоров об интеграции Украины в Евросоюз. Фокус разбирался, смогут ли две страны найти точки соприкосновения в чувствительных вопросах.

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Украина и Польша собираются подписать протокол разногласий 28 марта, о чем сообщил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.

Эксперты отмечают, что такой документ Киеву предстоит подписать со многими европейскими странами, прежде чем начнутся активные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Единственное, что вызывает удивление — в протоколе разногласий, помимо экономических противоречий, Варшава хочет обсудить исторические вопросы. Пока неизвестно, о чем именно будут беседовать чиновники. Однако новое польское правительство уже дало понять, что ошибкой предыдущей власти было думать, будто в отношениях Варшавы и Киева нет противоречий.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что оно обманывало польских женщин, поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", — цитируют польские СМИ Шейна.

Чиновник добавил, что исторические вопросы не являются самыми важными, но позволяют прояснить ситуацию.

Конфликт с фермерами

Первым делом в протоколе разногласий должны зафиксировать экономические противоречия, которые привели к продолжительным протестам польских фермеров на границе с Украиной, считают эксперты. По словам политолога Владимира Фесенко, перспектива вступления такой большой аграрной страны как Украина в ЕС вызывает у поляков справедливые опасения из-за конфликта интересов на европейском рынке.

"Отношения с Польшей останутся партнерскими, но Варшава будет требовать уступок, связанных с расхождениями в вопросах торговли аграрной продукцией. Тема присутствия Украины на европейском рынке будет важной в переговорах о вступлении в ЕС, и одной из самых сложных. Мы уже видим, что переговоры еще не начались, а проблема уже есть. Наши фермеры готовы частично или полностью отказаться от субсидий. Но важно зафиксировать все противоречия, чтобы дальше вести переговоры с Европейской комиссией или другими институциями, готовыми выступать арбитрами", — рассуждает Фесенко.

Как известно, волнения среди европейских фермеров, в частности в Польше, продолжаются не первый месяц. Аграрии считают, что находятся в несправедливом положении из-за дешевых товаров, поступающих из Украины. И жалуются на высокие цены на топливо и строгие экологические нормы со стороны Брюсселя.

При этом эксперты считают, что даже если Украина согласится на требования польских фермеров, они не прекратят блокировать границу. По мнению эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентина Гладких, фермерский вопрос сугубо политический, так как в Польше, как и во многих других европейских странах, аграрии — важная часть электората. Политики постоянно ищут у них поддержки, а фермеры удачно используют инструменты давления на власть. Поэтому поставки зерна в ЕС со стороны Киева остаются мощным аргументом для них, чтобы получить преференций со стороны евросообщества.

Тем не менее в связи с напряженной обстановкой, западные СМИ уже допустили, что накануне выборов в Европарламент, запланированных на начало июня, чиновники сохранят в тайне подготовку к расширению ЕС. Официально председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выдвигающаяся на второй срок, уже заявляла, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз отложены предположительно до лета.

Хотя ситуация по-прежнему напряженная, эксперты отмечают, что подобные противоречия в процессе интеграции в ЕС новых стран возникают не впервые. Например, когда Испания вступала в Евросоюз, французские фермеры блокировали процесс переговоров и требовали уступок. Было немало претензий и к Польше на пути в ЕС.

"В итоге компромиссы нашли, хотя конкуренция между Испанией и Францией по-прежнему острая. Польша, когда вступала в Евросоюз, тоже слышала много критики о конкуренции на рынке труда. История про польских сантехников как символ дешевой рабочей силы из Восточной Европы, стала мемом. Но в ЕС сумели найти выход из ситуации", — добавляет Фесенко.

Исторический конфликт

Если экономические противоречия, которые зафиксируют в протоколе разногласий между Киевом и Варшавой, кажутся закономерными, то тема исторических претензий — напротив вызывает удивление у экспертов. По словам политолога Игоря Рейтеровича, вопросы, касающиеся национальной памяти, всегда воспринимаются остро каждой страной, особенно если ими занимаются политики.

Польша неоднократно публично высказывала претензии, относительно ряда исторических событий, требуя от Киева взять на себя ответственность за действия в прошлом и признать свою вину. Хотя полномасштабное вторжение РФ в Украину на время сгладило разногласия между странами, политики вновь стали возвращаться к этой теме. Так весной 2023 года экс-спикер МИД Лукаш Ясин заявил, что президент Владимир Зеленский должен извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию, произошедшую во время Второй мировой войны.

"Мы, поляки, как польское государство, взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности нет", — отмечал он.

Рейтерович считает, что вопросами исторической справедливости должны заниматься историки. А потому правильно было бы записать в протоколе разногласий, что институты Национальной памяти Польши и Украины разработают общую политику, относительно спорных вопросов. И поставить на этом точку.

"Когда политика приходит в историю — это плохо заканчивается. Потому что у нас есть принципиальные расхождения. Например, о Волынской трагедии. И предложение, озвученное еще во времена президентства Ющенко, принять формулу "мы просим прощения и прощаем" их не устраивает. Но Украина не может признать историческую вину, потому что в те времена мы не были независимым государством. Поэтому будем надеяться, что эти вопросы не будут основными, и в итоге будут переданы на суд историкам", — резюмирует эксперт.

Напомним, польские фермеры 15 марта заблокировали границу со Словакией. Они намерены не допустить неконтролируемый поток зерна из Украины в ЕС.

Также Фокус писал, что, по словам главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, из-за польской блокады в марте украинский бюджет потеряет 6,5 млрд гривен. В феврале бюджетные потери составили 7 млрд гривен.