До атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня могли бути причетні співробітники ООН, — NYT

В Ізраїлі стверджують, що 12 представників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) допомагали планувати напад бойовиків ХАМАСу.

Related video

Організація Об'єднаних Націй (ООН) почала розслідування щодо 12 своїх співробітників, яких звинувачують у причетності до атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Про це пише The New York Times 26 січня.

За даними видання, в ООН звільнили 12 осіб після того, як Ізраїль заявив, що вони допомагали планувати й брали участь у терористичному нападі 7 жовтня, унаслідок якого приблизно 1200 ізраїльтян загинули та понад 240 захопили в полон.

Двоє представників ООН повідомили, що йдеться про співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР). Глава БАПОР Філіп Лазаріні заявив, що агентство "рішуче засуджує" атаку ХАМАСу.

Важливо

Ізраїль попередив США щодо посилення операцій в Газі, доки не знайдуть лідерів ХАМАСу, – ЗМІ

"Будь-який співробітник БАПОР, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема через кримінальне переслідування", — сказав Лазаріні.

Троє представників Міноборони Ізраїлю заявили, що після 7 жовтня військова розвідка зібрала великий обсяг даних, які, за їхньою оцінкою, підтверджують причетність БАПОР до атаки.

Звинувачення Ізраїлю призвели до припинення фінансування БАПОР з боку США. У Держдепі США заявили, що "вкрай стурбовані" заявами про те, що 12 представників агентства могли бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Як зазначають журналісти, раніше в Єрусалимі вже звинувачували співробітників БАПОР у співпраці з членами ХАМАС, а також заявляли, що вчителі БАПОР закликають школярів ненавидіти Ізраїль. На тлі цих заяв адміністрація Трампа призупинила фінансування організації, проте пізніше адміністрація Байдена відновила його.

Нагадаємо, 25 жовтня постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що його країна надаватиме допомогу у видачі віз представникам ООН. Напередодні генсек ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Радбезу заявив, що напад ХАМАС — це наслідок тривалої окупації Ізраїлем палестинських земель.

Гілад Ердан також закликав Гутерреша піти у відставку, назвавши його слова "шокуючими", "жахливими" і абсолютно відірваними від близькосхідної реальності.