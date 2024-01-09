Ізраїль попередив США щодо посилення операцій в Газі, доки не знайдуть лідерів ХАМАСу, – ЗМІ

Пріоритетом Ізраїлю, як заявив міністр оборони Йоав Ґалант, наразі є можливість повернення цивільних на північ Ізраїлю.

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Ізраїль посилить свої операції в регіоні Хан-Юніс на півдні Гази, доки не буде знайдено лідерів ХАМАСу і звільнено ізраїльських заручників. Міністр оборони Йоав Ґалант зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Тель-Авіві, повідомляє Times of Israel.

Згідно звіту зустрічі, посадовець поінформував держсекретаря США стосовно розвитку війни та зазначив про "зміни бойової тактики" Ізраїлю на півночі Гази. У цій локації військові скоротили частину бойових дій через оперативний контроль.

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Ґалант "підкреслив, що операції в районі Хан-Юніса посиляться і триватимуть до тих пір, доки керівництво ХАМАСу не буде виявлено, а ізраїльські заручники не повернуться додому". Міністр оборони також обговорив регіональну напруженість з Блінкеном та атаки Ірану через своїх довірених осіб.

"Збільшення тиску на Іран є критичним і може запобігти регіональній ескалації на додаткових аренах", — сказав Ґалант Блінкену.

Він сказав, що пріоритетом Ізраїлю наразі є можливість повернення цивільних на північ Ізраїлю. У цих районах бойові дії з "Хезболлою" посилилися на тлі побоювань подальшої інтенсивності.

Ситуація в Секторі Гази

Органи охорони здоров'я в підконтрольній ХАМАС Газі повідомили вранці у вівторок, що 126 людей були вбиті протягом попередніх 24 годин, збільшивши кількість жертв з 7 жовтня до 23 210, і ще тисячі тіл можуть перебувати під завалами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що для Ізраїлю існує "абсолютна необхідність" зробити більше для захисту цивільних осіб, перш ніж він прибув до Тель-Авіва у вівторок, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в межах регіонального туру.

Хоча велика частина густонаселеного прибережного анклаву була розбита на руїни, ісламістське терористичне угруповання все ще веде бойові дії, а його верховне керівництво залишається на волі. Ізраїльські військові, які стверджують, що палестинські цивільні особи не повинні намагатися повернутися до своїх домівок на півночі Гази, де вони почали свій наступ у жовтні, тим часом розширили свої операції в Хан-Юнісі на півдні.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази. Військове командування Ізраїлю стверджує, що бойовики ХАМАСу цілеспрямовано розміщують військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити удари по ній.