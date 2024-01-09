Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у секторі Гази

Військове командування Ізраїлю стверджує, що бойовики ХАМАСу цілеспрямовано розміщують військову інфраструктуру в житлових районах, щоб ускладнити удари по ній.

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Армія Ізраїлю виявила значний підземний комплекс у секторі Гази, який призначений для виготовлення озброєнь, що включає підземні майстерні для створення ракет дальнього радіусу дії. Про це повідомляє Reuters.

Військові оголосили, що крім ракет, у підземних майстернях також виготовляли репліки або модифікації звичайних боєприпасів. Зокрема, ці приміщення були під'єднані через підземні шахти до системи тунелів, призначеної для транспортування зброї до бойових підрозділів по всій території сектору Гази.

Також на заводі є кілька ліфтів, призначених для зручного транспортування як заготовок, так і готових боєприпасів.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що ХАМАС стратегічно розміщує свою військову інфраструктуру в житлових районах із метою створення перешкод для можливих атак і ускладнення проведення операцій проти неї.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в секторі Гази. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.

Також Фокус писав, що Україна евакуювала із сектору Гази першу групу українців із 43 осіб, а також допомогла вивезти 36 громадян Молдови.