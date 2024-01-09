Армия Израиля обнаружила крупнейший подземный завод по производству ракет в секторе Газа

Военное командование Израиля утверждает, что боевики ХАМАС целенаправленно размещают военную инфраструктуру в жилых районах, чтобы затруднить удары по ней.

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Армия Израиля выявила значительный подземный комплекс в секторе Газа, которые предназначен для изготовления вооружений, включающий подземные мастерские для создания ракет дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters.

Военные объявили, что помимо ракет, в подземных мастерских также изготавливались реплики или модификации обычных боеприпасов. Кроме того, эти помещения были подключены через подземные шахты к системе туннелей, предназначенной для транспортировки оружия к боевым подразделениям по всей территории сектора Газа.

Также на заводе имеются несколько лифтов, предназначенных для удобной транспортировки как заготовок, так и готовых боеприпасов.

Израильские официальные лица заявляют, что ХАМАС стратегически размещает свою военную инфраструктуру в жилых районах с целью создания препятствий для возможных атак и усложнения проведения операций против нее.

Напомним, Фокус сообщал, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в секторе Газа. Главным условием возможной паузы в боевых действиях в анклаве — освобождение террористами всех израильских заложников.

Кроме того, Фокус писал, что Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу украинцев из 43 человек, а также помогла вывезти 36 граждан Молдовы.