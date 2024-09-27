"Это как-то очень не по-человечески": на балконе Львова закрыли кота, защитники животных отреагировали (фото)

В сети возмущаются таким поведением хозяина кота. В службе спасения отмечают, что такая высота не является критической для животного, однако некоторая опасность все же существует.

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Во Львове вызвала резонанс история из-за якобы плохого отношения к животным. В сети выложили фото, где за окном второго этажа одной из квартир города на подоконнике находится кот. Возле него стоит лоток и подстилка, окно в квартиру закрыто. Так кот живет уже второй день, сообщает местный паблик.

Во Львове за закрытым окном сидит кот за закрытым окном

Такие действия хозяев кота вызвали негативную реакцию в сети. Некоторые назвали такое их поведение издевательством над животным, которое нельзя оправдать.

Комментарии в соцсети относительно оставленного на балконе кота Фото: Скриншот

Комментарии относительно оставленного на балконе кота Фото: Скриншот

В то же время представители Киевской команды спасения животных в комментарии ТСН отметили, что во Львове отсутствует служба спасения животных. Поэтому обращаться следует в местное отделение ГСЧС.

"Если же у спасателей не будет свободного времени для такого выезда или свободной лестницы, люди могут обратиться к промышленным альпинистам, чтобы они с помощью своего снаряжения спустились к коту и спасли его", — отметили там.

В службе добавили, что второй этаж (а именно на такой высоте закрыто животное), для кота является не критичным. Он может сам прыгнуть на землю и не пострадать. Однако в случае, если подоконник железный и с наклоном, животное действительно может упасть — вот это может быть опасным для жизни кота.

Напомним, из подвала в Перми (РФ) вытащили кота, который весил 17 килограммов. Он может побороться за статус "самого толстого в мире" — животное настолько тучное, что разучилось ходить.

Впоследствии кота поместили в диетический лагерь для реабилитации. Новый образ жизни показался коту неприемлемым, поэтому он попытался сбежать из диетического лагеря, но застрял на полке для обуви,