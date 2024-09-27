Це якось дуже не по-людські": на балконі Львова зачинили кота, захисники тварин відреагували (фото)

В мережі обурюються такою поведінкою хазяїна кота. В службі порятунку зазначають, що така висота не є критичною для тварини, однак деяка небезпека все ж існує.

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У Львові викликала резонанс історія через нібито погане ставлення до тварин. В мережі виклали фото, де за вікном другого поверху однієї з квартир міста на підвіконні знаходиться кіт. Біля нього стоїть лоток та підстилка, вікно у квартиру закрите. Так кіт живе вже другий день, повідомляє місцевий паблік.

У Львові за зачиненим вікном сидить кіт

Такі дії господарів кота викликали негативну реакцію в мережі. Деякі назвали таку їх поведінку знущанням з тварини, яку не можна виправдати.

Коментарі в соцмережі щодо залишеного на балконі кота Фото: Скриншот

Коментарі щодо залишеного на балконі кота Фото: Скриншот

Водночас представники Київської команди порятунку тварин в коментарі ТСН зазначили, що у Львові відсутня служба порятунку тварин. Тому звертатись слід до місцевого відділення ДСНС.

"Якщо ж у рятувальників не буде вільного часу для такого виїзду чи вільної драбини, люди можуть звернутися до промислових альпіністів, щоб вони за допомогою свого спорядження спустилися до кота і врятували його", – зазначили там.

В службі додали, що другий поверх (а саме на такій висоті закрита тварина), для кота є не критичною. Він може сам стрибнути на землю і не постраждати. Однак в разі, якщо підвіконня залізне і з нахилом, тварина дійсно може впасти — ось це може бути небезпечним для життя кота.

Нагадаємо, з підвалу у Пермі (РФ) витягнули кота, який важив 17 кілограмів. Він може позмагатися за статус "найтовстішого у світі"" — тварина настільки огрядна, що розучилась ходити.

Згодом кота помістили в дієтичний табір для реабілітації. Новий спосіб життя здався коту неприйнятним, тож він спробував втекти з дієтичного табору, але застряг на полиці для взуття,