"Не знает, как объяснить": Ким Кардашьян стыдно за Канье Уэста перед детьми, – The Sun

Многодетная мать и бывшая жена рэпера устала от его выходок, которые не дают ей спокойно двигаться дальше.

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Пока 46-летний американский рэпер Канье Уэст и его предполагаемая 29-летняя жена Бьянка Цензори отдыхают в Италии, эпатируя консервативную публику своими нарядами и очень недвусмысленными выходками, 42-летняя Ким Кардашьян, бывшая супруга рэпера "отчаянно смущена и обеспокоена", пишет The Sun со ссылкой на источник.

Она считает, что с Канье "что-то явно не так", и не знает, как она "объяснит все это детям".

На неделе рэпер и архитектор оскандалились тем, что их заметили во время прогулки на речном такси за занятием, которое издалека очень смахивало на сексуальные утехи. Поднявшись на борт лодки, Уэст снял штаны, а Бьянка уселась перед ним на колени. Пару, казалось, совершенно не заботило, что туристы, плывущие на соседних лодках, схватили телефоны и начали снимать непристойности, которым предавались на публике американские гости.

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И это – на фоне все громче звучащих призывав итальянцев к своим властям арестовать Цензори за неприличную одежду.

"Ким так волновалась из-за новых фотографий с Бьянкой, например, как она объяснит все это детям? Она смущается и переживает за него – он ходит босиком с шампанским по улице, что-то явно не то. Ей тяжело, потому что как только она думает, что может двигаться дальше, происходит что-то подобное, и она снова втягивается в это. Как будто каждый раз, когда Канье и Бьянка выполняют эти почти обнаженные трюки, это напоминает всем, что Ким во время брака одевалась в облегающие обнаженные наряды. Она предпочла бы оставить это позади и забыть об этом", – говорит человек из окружения знаменитости.

Во время почти восьмилетнего брака с Кардашьян Уэст часто называл Ким своей "музой" и сильно влиял на ее выбор моды. Это привело к тому, что Ким получила награду "Икона моды", однако произошло все уже после того, как она подала на развод с музыкантом в феврале 2021 года. Процесс завершился только в ноябре 2022-го, а через пару месяцев, в январе 2023 года стало известно о якобы тайной свадьбе рэпера и его сотрудницы, архитектора из Мельбурна Бьянки Цензори.

У Ким и Канье – четверо детей: 10-летняя Норт, семилетний Сэйнт, пятилетняя Чикаго и четырехлетний Псалм.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст раскритиковал Ким Кардашьян за выбор ее наряда на Met Gala 2019, назвав его слишком сексуальным.