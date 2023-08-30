"Не знає, як пояснити": Кім Кардаш'ян соромно за Каньє Веста перед дітьми, — The Sun

Багатодітна мати і колишня дружина репера втомилася від його витівок, які не дають їй спокійно рухатися далі.

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Поки 46-річний американський репер Каньє Вест і його ймовірна 29-річна дружина Б'янка Цензорі відпочивають в Італії, епатуючи консервативну публіку своїми вбраннями та дуже недвозначними витівками, 42-річна Кім Кардаш'ян, колишня дружина репера, "відчайдушно збентежена та занепокоєна", пише The Sun з посиланням на джерело.

Вона вважає, що з Каньє "щось явно не так", і не знає, як вона "пояснить усе це дітям".

На тижні репер і архітекторка оскандалилися тим, що їх помітили під час прогулянки на річковому таксі за заняттям, яке здалеку дуже скидалося на сексуальні втіхи. Піднявшись на борт човна, Вест зняв штани, а Бьянка сіла перед ним на коліна. Пару, здавалося, абсолютно не турбувало, що туристи, які пливли на сусідніх човнах, схопили телефони і почали знімати непристойності, яким віддавалися на публіці американські гості.

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І це — на тлі закликів італійців до своєї влади заарештувати Цензорі за непристойний одяг, які лунали дедалі гучніше .

"Кім так хвилювалася через нові фотографії з Бьянкою, наприклад, як вона пояснить все це дітям? Вона ніяковіє і переживає за нього — він ходить босоніж із шампанським по вулиці, щось явно не те. Їй важко, бо щойно вона думає, що може рухатися далі, відбувається щось подібне, і вона знову втягується в це. Начебто кожного разу, коли Каньє і Б'янка виконують ці майже оголені трюки, це нагадує всім, що Кім під час шлюбу одягалася в обтислі оголені вбрання. Вона воліла б залишити це позаду і забути про це", — каже людина з оточення знаменитості.

Під час майже восьмирічного шлюбу з Кардаш'ян Вест часто називав Кім своєю "музою" та сильно впливав на її вибір моди. Це призвело до того, що Кім отримала нагороду "Ікона моди", проте сталося все вже після того, як вона подала на розлучення з музикантом у лютому 2021 року. Процес завершився тільки в листопаді 2022-го, а за кілька місяців, у січні 2023 року, стало відомо про нібито таємне весілля репера і його співробітниці, архітекторки з Мельбурна Б'янки Цензорі.

У Кім і Каньє — четверо дітей: 10-річна Норт, семирічний Сейнт, п'ятирічна Чикаго і чотирирічний Псалм.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест розкритикував Кім Кардаш'ян за вибір її вбрання на Met Gala 2019, назвавши його занадто сексуальним.