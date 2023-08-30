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Стиль життя

Каньє Вест критикував Кім Кардашʼян за її "надто сексуальне вбрання"

Каньє Вест та Кім Кардашʼян, дружина каньє веста, бʼянка цензорі, відверті вбрання дружини каньє веста
Фото: Getty Images | Каньє Вест та Кім Кардашʼян

Втім, останнім часом музикант та його нова кохана нерідко зʼявляються на публіці у відвертих аутфітах.

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46-річний американський репер Каньє Вест критикував Кім Кардашʼян за її "надто сексуальне вбрання". Про це пише Page Six.

У напружений момент перед Met Gala 2019 музикант відверто не схвалював вибір колишньої дружини: мінісукню у корсетному стилі з шовкової органзи та кристалів від французького дизайнера Тьєррі Мюглера.

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Кім Кардашʼян на Met Gala 2019 Fullscreen
Кім Кардашʼян на Met Gala 2019
Фото: Getty Images

Під час останньої примірки зірки реаліті-шоу перед великою подією, темою якої було "Camp: Notes on Fashion", Вест сказав: "Корсет, спідня білизна, уся ця атмосфера, я просто відчуваю, що я пройшов через це. цей перехід від того, щоб бути репером, дивлячись на всіх цих дівчат, а потім дивлячись на мою дружину, наприклад: "О, моя дівчина повинна бути такою ж, як ці інші дівчата, демонструвати своє тіло, показувати це, показувати те".

Кім Кардашʼян Fullscreen
Кім Кардашʼян
Фото: Getty

"Корсет — це форма спідньої білизни", — додав тоді американський репер.

42-річна Кардаш’ян сказала ексчоловіку, що його "негативна енергія" в останню хвилину викликала у неї "справді сильну тривогу", на що він відповів: "Ти моя дружина, і це впливає на мене, коли фотографії надто сексуальні".

Нагадаємо, Каньє Вест та його дружина Бʼянка Цензорі шокували італійців непристойною поведінкою у Венеції.

Також Фокус писав про інші відверті появи репера з його новою коханою на публіці.