Впрочем, в последнее время музыкант и его новая возлюбленная нередко появляются на публике в откровенных аутфитах.

Related video

46-летний американский рэпер Канье Уэст критиковал Ким Кардашьян за ее "слишком сексуальный наряд". Об этом пишет Page Six.

В напряженный момент перед Met Gala 2019 музыкант откровенно не одобрял выбор бывшей жены: мини-платье в корсетном стиле из шелковой органзы и кристаллов от французского дизайнера Тьерри Мюглера.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 Фото: Getty Images

Во время последней примерки звезды реалити-шоу перед большим событием, темой которого было "Camp: Notes on Fashion", Уэст сказал: "Корсет, нижнее белье, вся эта атмосфера, я просто чувствую, что я прошел через это, этот переход от того, чтобы быть рэпером, глядя на всех этих девушек, а затем глядя на мою жену, например: "О, моя девушка должна быть такой же, как эти другие девушки, демонстрировать свое тело, показывать это, показывать то".

Ким Кардашьян Фото: Getty

"Корсет — это форма нижнего белья", — добавил тогда американский рэпер.

42-летняя Кардашьян сказала экс-супругу, что его "негативная энергия" в последнюю минуту вызвала у нее "действительно сильную тревогу", на что он ответил: "Ты моя жена, и это влияет на меня, когда фотографии слишком сексуальные".

Напомним, Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори шокировали итальянцев непристойным поведением в Венеции.

Также Фокус писал о других откровенных появлениях рэпера с его новой возлюбленной на публике.