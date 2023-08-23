Дружині Каньє Веста загрожує штраф або в'язниця в Італії за її відверте вбрання

В Італії суворо ставляться до появи в місцях із великою кількістю людей і особливо дітей у неналежному вигляді.

Related video

28-річна австралійська архітекторка Б'янка Цензорі, більше відома світові як імовірна дружина Каньє Веста, може дорого поплатитися за прогулянки в нескромних і вульгарних вбраннях по вулицях італійських міст, де перебуває з репером від початку місяця. Їй загрожує реальний штраф і навіть тюремне ув'язнення за носіння одягу, що порушує правила пристойності в консервативному італійському суспільстві, пише Daily Mail.

Одяг Б'янки, до якого навіть у демократичних і бувалих Штатах ставляться неоднозначно, в Італії, країні з давніми традиціями, католицькою вірою та здебільшого консервативними поглядами, спричинив скандал. Молода жінка з'являється на вулиці в напівпрозорих боді, які не приховують відсутності спідньої білизни, а її соски під тонкою тканиною не роздивився тільки ледачий.

Наприклад, у Флоренції Б'янка прийшла в ресторан із Каньє в прозорому сітчастому топі, що показував її оголені груди, в поєднанні з сукнею максі з низькою талією та без взуття. Днем пізніше вона знову з'явилася босоніж, цього разу в чорних легінсах і відвертому верху бікіні, який ледь прикривав її соски. Її також бачили під час прогулянки в ансамблі бежевого кольору, який здалеку справляв враження, що Цензорі — гола.

У Тоскані дівчина гуляла з Каньє в прозорому комбінезоні та на підборах. Її оголені груди знову було видно під щільною прозорою тканиною.

Фотографії з прогулянок опубліковали в низці ЗМІ та соцмережах, що змусило онлайн-критиків буквально благати місцеву владу покарати Б'янку за її вибір гардероба.

"Дивно, що її не заарештували. Італія набагато консервативніша, і в цьому випадку це правильно!", "Я сподіваюся, що Італія викине їх обох із країни. Їм не потрібна ця пара, що забруднює її", "Абсолютно нешанобливо щодо консервативної католицької культури; італійці повинні були їх вигнати", "Шкода, що вони не можуть заарештувати її за публічну непристойну поведінку. Вони схожі на клоунів, як ніяково", "Як щодо того, щоб поліція в кожній країні заарештувала будь-кого, хто оголений? Це називається непристойність... Набридло, що нас змушують бачити оголених жінок, і дітям має бути заборонено бачити це", — пишуть користувачі. Один навіть запропонував місцевим ресторанам заборонити вхід Б'янці та Весту за "нездатність вдягнутися належним чином".

За даними великого туристичного сайту CIU Travel, місцеві жителі вважають "образливим" бачити відвідувачів, які "бродять по вулицях у різному ступені роздягненості". Це також суперечить закону та місцевим постановам і може спричинити штрафи.

"Ходити в пляжному одязі або, що ще гірше, без сорочки в Італії категорично заборонено, якщо тільки ви не зарили ноги глибоко в пісок", — ідеться на сайті місцевої влади.

За рішенням Конституційного суду Італії, тим, хто порушує подібні приписи, може бути призначений штраф від 5000 до 10 000 євро, або особа, яка розгулює в неналежному вигляді в місці або поблизу від місця, яке відвідують неповнолітні, може бути засуджена до тюремного ув'язнення на строк від чотирьох місяців до чотирьох років.

Раніше Фокус писав, чим сім'я Цензорі схожа на сімейство Кардаш'ян-Дженнер.