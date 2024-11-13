Бывший офис Карла Лагерфельда стал квартирой и выставлен на продажу за $10 млн (видео)

Студия дизайнера после его смерти была полностью переделана и стала полноценной трехуровневой квартирой с современным дизайном. В нем изобилуют металл и дерево.

Бывшая студия и офис легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, расположенная в 7-м округе Парижа, выставлена на продажу за $10 млн после того, как была полностью переоборудована в жилое помещение, сообщает Hypebeast.

Квартира площадью 290 квадратных метров имеет три уровня, отличается высокими потолками, сохраненными историческими деталями и непрозрачными окнами, предлагая изысканную конфиденциальность в одном из самых знаковых районов французской столицы.

Интерьеры выполнены в холодной серебристо-белой палитре с тонкими коричневыми акцентами, добавляющими тепла. Каждый этаж предназначен для определенной функции.

Квартира отличается суперсовременным дизайном и обилием света

На первом этаже есть два больших входа, которые ведут в просторную приемную с высоким потолком высотой 4,7 метра, что создает открытую, воздушную атмосферу. На этом уровне также находится главная столовая, кладовая, винный погреб и оригинальная кухня Лагерфельда.

Приемная обставлена ​​овальным диваном кремового цвета, обращенным к металлической, похожей на лабиринт тумбе под телевизор. А вот столовая и винный погреб оформлены в более теплых тонах с деревянной мебелью и полками, подчеркнутыми различными картинами, которые добавляют яркости всему пространству.

Лестница с перилами в виде цепных сеток ведет на второй этаж, который спроектирован как частная гостиная. В главной спальне стоит металлическая серебряная кровать, отражающая эстетику холодных тонов апартаментов, с серебристыми деталями во всей мебели. На этом этаже также есть вторая спальня.

Цокольный этаж выполнен в более теплой палитре землистых тонов с деревянными панелями на стенах и потолках, подчеркнутыми бежевыми тонами. Этот уровень служит частным оздоровительным центром с тренажерным залом, хаммамом (традиционной паровой баней), сауной и душем.

Кроме Парижа, Карл Лагерфельд владел недвижимостью возле Гамбурга, в Монте-Карло, Нью-Йорке и в Риме. По словам Андре Путмана, дизайнера интерьеров и близкого друга модельера, апартаменты в районе Монако напоминали ему "дворец для ребенка": в декоре сочетались яркий синий, желтый и красный, посреди гостиной размещен боксерский ринг с неоновой подсветкой.

Вилла Карла Лагерфельда в Монако

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля 2019 года от рака поджелудочной железы. Ему было 85 лет.

Ранее Фокус писал, что кошка Карла Лагерфельда Шупетт отметила день рождения в Версале.