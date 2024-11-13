Колишній офіс Карла Лагерфельда став квартирою і виставлений на продаж за $10 млн (відео)

Студія дизайнера після його смерті була повністю перероблена і стала повноцінною трирівневою квартирою з сучасним дизайном. У ньому рясніють метал і дерево.

Колишня студія і офіс легендарного дизайнера Карла Лагерфельда, розташована в 7-му окрузі Парижа, виставлена на продаж за $10 млн після того, як її було повністю переобладнано в житлове приміщення, повідомляє Hypebeast.

Квартира площею 290 квадратних метрів має три рівні, вирізняється високими стелями, збереженими історичними деталями і непрозорими вікнами, пропонуючи вишукану конфіденційність в одному з найбільш знакових районів французької столиці.

Інтер'єри виконані в холодній сріблясто-білій палітрі з тонкими коричневими акцентами, що додають тепла. Кожен поверх призначений для певної функції.

Квартира вирізняється суперсучасним дизайном і великою кількістю світла

На першому поверсі є два великі входи, які ведуть у простору приймальню з високою стелею заввишки 4,7 метра, що створює відкриту, повітряну атмосферу. На цьому рівні також розташована головна їдальня, комора, винний льох і оригінальна кухня Лагерфельда.

Приймальня обставлена овальним диваном кремового кольору, зверненим до металевої, схожої на лабіринт тумби під телевізор. А ось їдальня і винний льох оформлені в більш теплих тонах з дерев'яними меблями і полицями, підкресленими різними картинами, які додають яскравості всьому простору.

Сходи з поручнями у вигляді ланцюгових сіток ведуть на другий поверх, який спроектований як приватна вітальня. У головній спальні стоїть металеве срібне ліжко, що відображає естетику холодних тонів апартаментів, зі сріблястими деталями у всіх меблях. На цьому поверсі також є друга спальня.

Цокольний поверх виконаний у теплішій палітрі землистих тонів з дерев'яними панелями на стінах і стелях, підкресленими бежевими тонами. Цей рівень слугує приватним оздоровчим центром із тренажерним залом, хамамом (традиційною паровою лазнею), сауною і душем.

Крім Парижа, Карл Лагерфельд володів нерухомістю біля Гамбурга, в Монте-Карло, Нью-Йорку і в Римі. За словами Андре Путмана, дизайнера інтер'єрів і близького друга модельєра, апартаменти в районі Монако нагадували йому "палац для дитини": у декорі поєднували яскравий синій, жовтий і червоний, посеред вітальні розміщено боксерський ринг із неоновим підсвічуванням.

Вілла Карла Лагерфельда в Монако

Карл Лагерфельд помер 19 лютого 2019 року від раку підшлункової залози. Йому було 85 років.

Раніше Фокус писав, що кішка Карла Лагерфельда Шупетт відзначила день народження у Версалі.