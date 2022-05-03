Наряд Кайли Дженнер на Met Gala-2022 стал посмешищем в Сети

Знаменитость пока никак не отреагировала на критику.

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24-летняя американская модель, бизнесвумен и одна из самых известных представительниц семьи Кардашьян-Дженнер Кайли Дженнер произвела фурор на Met Gala 2022, появившись на красной дорожке в современном варианте свадебного платья, созданного основателем Off-White, покойным Вирджилом Абло.

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Индивидуальный свадебный ансамбль Дженнер включал пышную многоярусную юбку из тюля и сетчатую футболку с фирменным логотипом Off на груди. Вместо традиционной свадебной фаты Дженнер надела бейсболку задом наперед, украшенную мини-фатой и цветочной аппликацией. Подобный стиль завершил показ осени 2022 года, который был разработан Абло перед его смертью в ноябре 2021 года в возрасте 41 года.

Фото: Скриншот

Далеко не все пользователи Сети оценили такой образ, который мало соответствовал теме вечера "Позолоченный гламур". В Twitter над знаменитостью вдоволь посмеялись, сравнив ее внешность с Мэг из "Гриффинов" и Гомером Симпсоном.

Соцсеть заполонили многочисленные мэмы, в которых Кайли сравнивали с самыми причудливыми персонажами.

"Кайли выглядит так, будто выходит замуж на бейсбольном поле", – написал один из пользователей.

Другие, казалось, были разочарованы тем, что она так ошиблась после того, как во время одного из аналогичных мероприятий ее образ вызвал восторг публики.

Как отреагировала сама Дженнер на подобную критику, неизвестно.

Напомним, какие наряды стали самыми эффектными на Met Gala 2022, а какие пополнили копилку модных провалов. В целом же критики отмечают, что очень многие приглашенные Анной Винтур на бал проигнорировали главные требования дресс-кода. Мы также рассказывали, кто критиковал это мероприятие.