Тренди весни 2022. Кендал Дженнер показала, як носити яскравий светр
Точніше, відразу два светри, але цілком можна обмежитись і одним
Модель Кендалл Дженнер вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом в оригінальному вбранні, яке відразу привернуло увагу стилістів і її шанувальників. Кендалл одягла відразу два яскраві светри та модні джинси. Про це пише Who What Wear.
В об'єктиви папарацці модель потрапила у двох контрастних светрах — жовтий Кендалл надягла на себе, а помаранчевий просто накинула зверху.
Невідомо, чи сталося це випадково, чи такою була задумка, але Кендалл, схоже, проголосила новий тренд.
Утім, навіть якщо комусь здасться, що два светри одночасно – це вже перебір, можна обмежитися й одним. Головне, щоб він був яскравим.
Серед плюсів – яскраві светри класичного фасону – з високим в'язаним коміром і трохи оверсайз – пасують усім, колір підніме настрій, а носити його можна так, як це робить Кендал, із модними прямими джинсами та ботильйонами, або з черевиками челсі.
Але варто пам'ятати, що хоч прямі джинси зараз і в моді, але, щоб бути в тренді, потрібно обзавестися ще одним хітом сезону, який з'явився до нас із минулого: джинсами-буткатами, які схожі на джинси-кльош, але мають елегантніший дизайн .
І його вже оцінили такі зірки як Кейт Мосс і Белла Хадід.
Так що одне з важливих придбань напередодні весни – буткати та яскраві светри. Тим більше, що погода скоро буде схожа на ту, що зараз у Лос-Анджелесі, тож буде можливість "вигуляти" новий ансамбль.