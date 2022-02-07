Тренди весни 2022. Кендал Дженнер показала, як носити яскравий светр

Точніше, відразу два светри, але цілком можна обмежитись і одним

Модель Кендалл Дженнер вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом в оригінальному вбранні, яке відразу привернуло увагу стилістів і її шанувальників. Кендалл одягла відразу два яскраві светри та модні джинси. Про це пише Who What Wear.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

В об'єктиви папарацці модель потрапила у двох контрастних светрах — жовтий Кендалл надягла на себе, а помаранчевий просто накинула зверху.

[ + – ] Кендал Дженнер і новий тренд — два яскраві та контрастні светри Фото: Legion-Media

Невідомо, чи сталося це випадково, чи такою була задумка, але Кендалл, схоже, проголосила новий тренд.

Утім, навіть якщо комусь здасться, що два светри одночасно – це вже перебір, можна обмежитися й одним. Головне, щоб він був яскравим.

Серед плюсів – яскраві светри класичного фасону – з високим в'язаним коміром і трохи оверсайз – пасують усім, колір підніме настрій, а носити його можна так, як це робить Кендал, із модними прямими джинсами та ботильйонами, або з черевиками челсі.

Але варто пам'ятати, що хоч прямі джинси зараз і в моді, але, щоб бути в тренді, потрібно обзавестися ще одним хітом сезону, який з'явився до нас із минулого: джинсами-буткатами, які схожі на джинси-кльош, але мають елегантніший дизайн .

І його вже оцінили такі зірки як Кейт Мосс і Белла Хадід.

Так що одне з важливих придбань напередодні весни – буткати та яскраві светри. Тим більше, що погода скоро буде схожа на ту, що зараз у Лос-Анджелесі, тож буде можливість "вигуляти" новий ансамбль.