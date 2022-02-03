Улюблені джинси Кейт Мосс та Белли Хадід. "Буткат" — ковбойський тренд знову в моді

Розкльошені джинси Bootcut були в моді у 2000-х, але зараз знову завойовують подіуми

Джинси буткат прийшли у світову моду із гардеробу американських ковбоїв. Ті носили брюки, що розкльошувалися донизу, щоб закривати верх чобота і захищати його від бруду. Про це пише Vogue.

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Після того, як джинси буткат перекочували з прерій на подіуми, мода носити їх із чоботями збереглася. А Вікторія Бекхем стала аматоркою екстремально довгих буткатів, які вона носить з дуже високими підборами, значно подовжуючи ноги.

[ + – ] Вікторія Бекхем у джинсах буткат

Під визначення буткат (Bootcut) підійдуть будь-які джинси, штанини яких розширюються до низу. Це може бути виражений кльош, або ледь помітний, але який все одно дозволяє надіти чоботи на підборах без шкоди для силуету. Але варто пам'ятати, що від класичного кльош буткат відрізняє особливість крою: джинси-кльош можуть розширюватися від стегна, а буткат збільшується в обхваті тільки коліна.

Найчастіше це джинси на низькій посадці, але зараз вистачає моделей і з високою талією. Головна перевага цього силуету – універсальність. Він добре виглядає як на високих, так і на низьких дівчатах, бо візуально витягає фігуру. А також у будь-якому розмірі.

Зараз джинси у тренді, до того ж чому джинси будь-якого фасону. Стилісти їхню популярність пояснюють тим, що багато хто прожив самоізоляцію під час пандемії в спортивних штанах, а тепер, при поверненні до світського життя, джинси виявилися найуніверсальнішим і найзручнішим варіантом урізноманітнити свій гардероб.

Кейт Мосс демонструвала ідеальний образ із джинсами буткат на лондонському Тижні моди, куди прийшла, щоб підтримати свою дочку Лілу Мосс на показі дизайнера Річарда Квінна.

[ + – ] Кейт Мосс у джинсах буткат Фото: Getty Images

Белла Хадід, відома своєю любов'ю до ретро-трендів, постійно надягає буткати для світських виходів і для прогулянок містом.

[ + – ] Белла Хадід носить джинси буткат з коротким пуховиком

А Геллі Беррі та Дженніфер Еністон носили класичні буткати навіть на червоних доріжках.

[ + – ] Геллі Беррі на церемонії у 2005 році Фото: Getty Images

З чим носити джинси буткат

У виборі взуття варто керуватися лише власним почуттям стилю, але найкраще буткати виглядають із черевиками-козаками, туфлями та чоботями на невеликому підборі, босоніжками на танкетці.

Доповнити образ можна як речами в хіпі-стилі, а це вишиті блузи, пончо та куртки із замші з бахромою, так і жакетами класичного крою, щоб створити елегантний образ.

Тут варто взяти приклад з Кейт Мосс та Вікторії Бекхем, які зазвичай поєднують джинси буткат із білими сорочками.

Взимку джинси такого фасону носять із короткими пуховиками, дублянками та напівпальто зі штучного хутра.