Любимые джинсы Кейт Мосс и Беллы Хадид. "Буткат" – ковбойский тренд снова в моде

Расклешенные джинсы Bootcut были в моде в 2000-х, но сейчас снова завоевывают подиумы

Джинсы буткат пришли в мировую моду из гардероба американских ковбоев. Те носили расклешенные к низу брюки, чтобы закрывать верх сапога и защищать его от грязи. Об этом пишет Vogue.

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После того, как джинсы буткат перекочевали из прерий на подиумы, мода носить их с сапогами сохранилась. А Виктория Бекхэм стала любительницей экстремально длинных буткатов, которые она носит с очень высокими каблуками, зрительно удлиняя ноги.Причем, она вводит такую модель брюк в свою каждую коллекцию модной одежды.

[ + – ] Виктория Бекхэм в джинсах буткат

Под определение буткат (Bootcut) подходят любые джинсы, штанины которых расширяются к низу. Это может быть выраженный клеш, или едва заметный, но который все равно позволяет надеть сапоги на каблуке без ущерба для силуэта. Но стоит помнить, что от классического клеша буткат отличает особенность кроя: джинсы-клеш могут расширяться от бедра, а буткат увеличивается в обхвате только от колена.

Чаще всего это джинсы на низкой посадке, но сейчас хватает моделей и с высокой талией. Главное преимущество этого силуэта — универсальность. Он хорошо смотрится как на высоких, так и на низких девушках, потому как визуально вытягивает фигуру. А также на любом размере.

Сейчас джинсы в тренде, причем джинсы любого фасона. Стилисты их возросшую популярность объясняют тем, что многие прожили самоизоляцию во время пандемии в спортивных штанах, а теперь, при возвращении к светской жизни, джинсы оказались самым универсальным и удобным вариантом разнообразить свой гардероб.

Кейт Мосс демонстрировала идеальный образ с джинсами буткат на лондонской Неделе моды, куда пришла, чтобы поддержать свою дочь Лилу Мосс на показе дизайнера Ричарда Куинна.

[ + – ] Кейт Мосс в джинсах буткат Фото: Getty Images

Белла Хадид, известная своей любовью к ретро-трендам, постоянно надевает буткаты для светских выходов и для прогулок по городу.

[ + – ] Белла Хадид носит джинсы буткат с коротким пуховиком

А Холли Берри и Дженнифер Энистон носили классические буткаты даже на красных дорожках.

[ + – ] Холли Берри на церемонии в 2005 году Фото: Getty Images

С чем носить джинсы буткат

В выборе обуви стоит руководствоваться только собственным чувством стиля, но лучше всего буткаты смотрятся с ботинками-казаками, туфлями и сапогами на небольшом каблуке, босоножками на танкетке.

Дополнить образ можно, как вещами в хиппи-стиле, а это вышитые блузы, пончо и куртки из замши с бахромой, так и жакетами классического покроя, чтобы создать элегантный образ.

Тут стоит взять пример с Кейт Мосс и Виктории Бекхэм, которые обычно сочетают джинсы буткат с белыми рубашками.

Зимой джинсы такого фасона носят с короткими пуховиками, дубленками и полупальто из искусственного меха.