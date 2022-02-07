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Тренды весны 2022. Кендалл Дженнер показала, как носить яркий свитер

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Фото: Instagram kendalljenner

Точнее, сразу два свитера, но вполне можно ограничиться и одним

Модель Кендалл Дженнер вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в оригинальном наряде, который сразу привлек внимание стилистов и ее поклонников. Кендалл надела сразу два ярких свитера и модные джинсы. Об этом пишет Who What Wear.

В объективы папарацци модель попала в двух контрастных свитерах — желтый Кендалл надела на себя, а оранжевый просто накинула сверху.

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Кендалл Дженнер и новый тренд - два ярких и контрастных свитера
Фото: Legion-Media

Неизвестно, произошло это случайно, или такова и была задумка, но Кендалл, похоже, провозгласила новый тренд.

Впрочем, даже если кому-то покажется, что два свитера одновременно – это уже перебор, то можно ограничиться и одним. Главное, чтобы он был ярким.

Среди плюсов – яркие свитера классического фасона – с высоким вязаным воротником и немного оверсайз, — подходят всем, цвет поднимет настроение, а носить его можно так, как это делает Кендалл. С модными прямыми джинсами и ботильонами, или же с ботинками челси.

яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022
яркий свитер, модный свитер, тренд сезона, модный тренд 2022

Но стоит помнить, что хоть прямые джинсы сейчас и в моде, но, чтобы быть в тренде, нужно обзавестись еще одним хитом сезона, который явился к нам из прошлого: джинсами-буткатами, которые похожи на джинсы-клеш, но обладают более элегантным дизайном.

И его уже оценили такие звезды, как Кейт Мосс и Белла Хадид.

Так что одно из важных приобретений в преддверии весны – буткаты и ярких свитер. Тем более, что погода скоро будет похожа на ту, что сейчас в Лос-Анджелесе, так что будет возможность "выгулять" новый ансамбль.