Тренды весны 2022. Кендалл Дженнер показала, как носить яркий свитер
Точнее, сразу два свитера, но вполне можно ограничиться и одним
Модель Кендалл Дженнер вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в оригинальном наряде, который сразу привлек внимание стилистов и ее поклонников. Кендалл надела сразу два ярких свитера и модные джинсы. Об этом пишет Who What Wear.
В объективы папарацци модель попала в двух контрастных свитерах — желтый Кендалл надела на себя, а оранжевый просто накинула сверху.
Неизвестно, произошло это случайно, или такова и была задумка, но Кендалл, похоже, провозгласила новый тренд.
Впрочем, даже если кому-то покажется, что два свитера одновременно – это уже перебор, то можно ограничиться и одним. Главное, чтобы он был ярким.
Среди плюсов – яркие свитера классического фасона – с высоким вязаным воротником и немного оверсайз, — подходят всем, цвет поднимет настроение, а носить его можно так, как это делает Кендалл. С модными прямыми джинсами и ботильонами, или же с ботинками челси.
Но стоит помнить, что хоть прямые джинсы сейчас и в моде, но, чтобы быть в тренде, нужно обзавестись еще одним хитом сезона, который явился к нам из прошлого: джинсами-буткатами, которые похожи на джинсы-клеш, но обладают более элегантным дизайном.
И его уже оценили такие звезды, как Кейт Мосс и Белла Хадид.
Так что одно из важных приобретений в преддверии весны – буткаты и ярких свитер. Тем более, что погода скоро будет похожа на ту, что сейчас в Лос-Анджелесе, так что будет возможность "выгулять" новый ансамбль.