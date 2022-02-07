Тренды весны 2022. Кендалл Дженнер показала, как носить яркий свитер

Точнее, сразу два свитера, но вполне можно ограничиться и одним

Модель Кендалл Дженнер вышла на прогулку по Лос-Анджелесу в оригинальном наряде, который сразу привлек внимание стилистов и ее поклонников. Кендалл надела сразу два ярких свитера и модные джинсы. Об этом пишет Who What Wear.

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В объективы папарацци модель попала в двух контрастных свитерах — желтый Кендалл надела на себя, а оранжевый просто накинула сверху.

[ + – ] Кендалл Дженнер и новый тренд - два ярких и контрастных свитера Фото: Legion-Media

Неизвестно, произошло это случайно, или такова и была задумка, но Кендалл, похоже, провозгласила новый тренд.

Впрочем, даже если кому-то покажется, что два свитера одновременно – это уже перебор, то можно ограничиться и одним. Главное, чтобы он был ярким.

Среди плюсов – яркие свитера классического фасона – с высоким вязаным воротником и немного оверсайз, — подходят всем, цвет поднимет настроение, а носить его можно так, как это делает Кендалл. С модными прямыми джинсами и ботильонами, или же с ботинками челси.

Но стоит помнить, что хоть прямые джинсы сейчас и в моде, но, чтобы быть в тренде, нужно обзавестись еще одним хитом сезона, который явился к нам из прошлого: джинсами-буткатами, которые похожи на джинсы-клеш, но обладают более элегантным дизайном.

И его уже оценили такие звезды, как Кейт Мосс и Белла Хадид.

Так что одно из важных приобретений в преддверии весны – буткаты и ярких свитер. Тем более, что погода скоро будет похожа на ту, что сейчас в Лос-Анджелесе, так что будет возможность "выгулять" новый ансамбль.