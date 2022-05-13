Чуть плечо не вывихнула. Кендалл Дженнер опозорилась, пытаясь порезать огурец (видео)

Пользователи соцсетей высмеяли Кендалл, которая, имея миллионы долларов, не может нарезать обычный овощ без помощи повара.

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26-шестилетняя модель и бизнесвумен Кендал Дженнер, чье состояние на февраль этого года оценивалось в $700 млн долларов, в делах и карьере намного успешнее, чем в быту, что доказало ставшее вирусным видео с ее участием, где она пытается порезать огурец.

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В новом выпуске нового реалити-шоу о жизни знаменитого телесемейства, которое называется "Кардашьян" и выходит на Hulu, Кендалл неловко пыталась нарезать огурец, беседуя в кухне со своей матерью, Крис Дженнер.

Мать, смотря, как ее дочь неуклюже режет овощ, попросила ее быть осторожней, поскольку сама недавно поранилась на днях.

"Я знаю, мне немного страшно… Разве у огурцов нет семян? Я определенно не умею резать, так что не приближайте меня. Я вообще не профессионал", – ответила Кендалл. Когда ее пальцы оказались на опасном расстоянии от ножа, Крис позвала повара, чтобы он помог завершить начатое.

Видео насмешило пользователей соцсетей.

"Около часа назад я стал свидетелем попытки Кендалл Дженнер разрезать огурец на экране моего телевизора. Это заставляло меня чувствовать себя немного выше, но в основном беднотой", "Кендалл Дженнер пытается разрезать огурец, наверное, самое смешное, что я видел за всю неделю, тяжело быть богатым!", "Возможно, это одна из самых простых вещей, которые можно сделать на кухне", "Одержимая Кендалл Дженнер, пытающаяся доказать, что она не отошла от дел, избалованная богатая девушка настаивала на том, чтобы приготовить себе перекус и чуть не вывихнула плечо, пытаясь нарезать огурец", – пишут в комментариях.

Что получается у Кендалл гораздо лучше, чем возиться на кухне, – это демонстрировать наряды. Например, она появилась на публике в свитере, который определенно стал трендом этой весны.

А вот ее сестра Кайли опозорилась на красной дорожке Met Gala, выбрав странный свадебный наряд, который дополнила бейсболкой с вуалью.