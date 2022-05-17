Кендалл Дженнер поделилась редким фото со своим бойфрендом

Знаменитость пытается держать свою личную жизнь подальше от общественности.

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26-летняя американская модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер поделилась редким снимком со своим бойфрендом.

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Знаменитость на фото позирует в объятиях своего возлюбленного, баскетболиста Девина Букера.

[ + – ] Кендалл Дженнер со своим бойфрендом. Фото: kendalljenner

Кендалл и Девин стали встречаться в 2020 году. Модель часто замечали на матчах ее бойфренда, но официально они не подтверждали свои отношения. Только в 2021 Кендалл публично призналась о романе с баскетболистом Девином Букером, который после этого все чаще стал появляться в ее соцсетях.

А зимой 2022 публика заговорила о помолвке пары, ведь заметили на пальце спортсмена кольцо, похожее на обручальное.

До Девина Кендалл Дженнер почти не распространялась о своей личной жизни, в отличие от ее старших звездных сестер Кардашьян.

Также Фокус писал о новом меме в Сети с Кендалл Дженнер. 26-летняя знаменитость в свежем выпуске реалити-шоу об их семье пыталась порезать огурец, однако у нее не получилось этого сделать, что и послужило поводом для насмешек.

Напомним, почему возлюбленный Кендалл Дженнер редко выходит с ней на публику. Влюбленная пара даже не посетила Met Gala-2022 – Кендалл позировала для фотографов на красной дорожке в одиночестве.