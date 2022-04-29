Стало известно, почему бойфренд Кендалл Дженнер не выходит с ней на публику

Модель редко делится фотографиями со своим возлюбленным.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бойфренд американской модели и бизнесвумен Кендалл Дженнер, баскетболист Девин Букер, редко появляется в соцсетях знаменитости. Стало известно, почему пара не выходит вместе на публику и держит свою личную жизнь за несколькими замками. Об этом пишет HollywoodLife.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам инсайдеров, Кендалл и Девин так долго вместе, поскольку разделяют желание друг друга прятать свою любовь подальше от камер и журналистов. Влюбленная пара даже не посетит Met Gala 2022 — Кендалл будет позировать для фотографов на красной дорожке сама.

"Как бы Девин не хотел быть там, чтобы поддержать Кендалл на Met Gala, не ждите, что он появится. Сейчас Девин борется с растяжением подколенного сухожилия, из-за которого он был вынужден пропустить последние несколько игр плей-офф", — отметил близкий к паре источник. Однако даже если бы баскетболист был в хорошем здоровье, он все равно пропустил бы и это публичное мероприятие.

[ + – ] Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 Фото: Getty Images

Отметим, что в 2022 году Met Gala посвящен выставке Института костюма американской моды под названием "В Америке: антология моды". А ведущими вечера станут Блэйк Лайвли, Райан Рейнольдс, Реджина Кинг и Лин-Мануэль Миранда.

Старшая сестра Кендалл, 41-летняя Ким Кардашьян, в отличие от 26-летней модели не скрывает свое счастье от публики и планирует прийти на нынешний Met Gala со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном.

Официально свои отношения Кендалл Дженнер и Девин Букер подтвердили летом 2021, однако слухи о романе между ними ходили еще с 2020-го года. Пару часто ловили папарацци, модель приходила на матчи своего бойфренда, а впоследствии начала делиться общими снимками с ним в соцсетях.

Напомним, в начале 2022 года Кендалл Дженнер поделилась фото со своим возлюбленным. У Девина подписчики Кендалл заметили кольцо на безымянном пальце, поэтому пару заподозрили в помолвке.

Также Фокус писал о том, как бороться с чувством тревоги, по версии Кендалл Дженнер.