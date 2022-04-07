Кендалл Дженнер рассказала, как справиться с чувством тревоги

Звезда часто испытывает тревогу и страх.

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Американская модель Кендалл Дженнер, одна из клана Кардашьян, рассказала, как можно самостоятельно справиться с чувством тревоги и страха.

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В своих соцсетях на более 200 миллионов подписчиков 26-летняя знаменитость призналась, что часто испытывает чувство тревоги.

"Я пытаюсь посещать только те места, где я чувствую себя максимально комфортно и безопасно. Поэтому я решила поделиться своими методами борьбы с этим ощущением, возможно они помогут и вам", — отметила Кендалл.

[ + – ] Кендалл Дженнер рассказала о способах борьбы с тревогой

Так что, по словам супермодели, для борьбы с ощущением тревоги стоит:

Сделать 10 глубоких вдохов и выдохов, прежде чем взять в руки телефон

Играть на природе и вести дневник

Записывать все вещи, которые произошли в течение дня/месяца

Поблагодарить за все, что происходит в жизни

Больше времени проводить на солнце

Пить больше чая и не забывать глубоко дышать

Быть оптимистом

[ + – ] Кендалл Дженнер с сестрой Кайли Дженнер в рекламном кампейне

Напомним, будущий муж Меган Фокс, музыкант Колсон Бэйкер, в свое время был влюблен в Кендалл Дженнер. На тот момент девушке было 17 лет.

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