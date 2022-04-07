Кендалл Дженнер рассказала, как справиться с чувством тревоги
Звезда часто испытывает тревогу и страх.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Американская модель Кендалл Дженнер, одна из клана Кардашьян, рассказала, как можно самостоятельно справиться с чувством тревоги и страха.
В своих соцсетях на более 200 миллионов подписчиков 26-летняя знаменитость призналась, что часто испытывает чувство тревоги.
"Я пытаюсь посещать только те места, где я чувствую себя максимально комфортно и безопасно. Поэтому я решила поделиться своими методами борьбы с этим ощущением, возможно они помогут и вам", — отметила Кендалл.
Так что, по словам супермодели, для борьбы с ощущением тревоги стоит:
- Сделать 10 глубоких вдохов и выдохов, прежде чем взять в руки телефон
- Играть на природе и вести дневник
- Записывать все вещи, которые произошли в течение дня/месяца
- Поблагодарить за все, что происходит в жизни
- Больше времени проводить на солнце
- Пить больше чая и не забывать глубоко дышать
- Быть оптимистом
Напомним, будущий муж Меган Фокс, музыкант Колсон Бэйкер, в свое время был влюблен в Кендалл Дженнер. На тот момент девушке было 17 лет.
Ранее Фокус писал о том, как супермодель палестинского происхождения Белла Хадид избавилась от алкогольной зависимости.